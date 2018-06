Mercato : Anthony Martial c'est 90ME, Man Utd refuse les soldes

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Si Anthony Martial veut avoir une chance de quitter Manchester United durant ce mercato estival, le club intéressé pour le recruter devra débourser une très grosse somme d'argent.

« Après avoir bien réfléchi à toutes les possibilités et tous les paramètres, Anthony souhaite quitter Manchester United. Il y a beaucoup de paramètres ». Le 13 juin dernier, Philippe Lamboley, l'agent d'Anthony Martial, annonçait clairement la couleur par rapport à l'avenir de son poulain du côté de Manchester United. Mais depuis, les choses n'ont pas évolué. Désireux de quitter Old Trafford, vu que Jose Mourinho ne compte pas en faire un joueur important de son effectif la saison prochaine, l'attaquant de 22 ans est courtisé par de nombreux clubs. Sauf que MU le bloque.

D'abord parce que les Red Devils refusent de le vendre à un concurrent de Premier League, alors que Chelsea, Arsenal et Tottenham étaient intéressés. Mais aussi et surtout parce que le club mancunien ne veut pas perdre d'argent avec Martial, recruté pour 80 millions d'euros en 2015. Selon le Daily Mirror, les dirigeants anglais ne céderont pas leur international français pour moins de 90 ME. Autant dire que la Juventus, qui est en « discussions avancées » avec l'ancien Monégasque, va reculer. Les Bianconeri ne payeront effectivement pas ce prix fort, sachant que Martial n'a plus qu'un an de contrat et qu'il sort d'une saison compliquée. Martial et MU se dirigent donc vers un joli bras de fer...