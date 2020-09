Mercato : Allan quitte Naples et signe à Everton

Cité comme une cible du PSG dans le passé, Allan a signé ce samedi à Everton et quitte donc Naples.

Carlo Ancelotti en avait fait une de ses cibles prioritaires lors de ce mercato, et l'entraîneur italien d'Everton a eu gain de cause puisque Naples et le club anglais ont simultanément annoncé le transfert d'Allan, le milieu international brésilien du Napoli ayant signé pour trois ans avec les Toffees.

✍️ | Morning, Blues! 👋



We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan