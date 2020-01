Mercato : Accord annoncé entre Giroud et l’Inter Milan

Dans : Mercato.

Olivier Giroud a trouvé son nouveau club. Plusieurs médias italiens, dont Calcio Mercato et Gianluca Di Marzio, annoncent en choeur que l’attaquant français a trouvé un accord avec l’Inter Milan au sujet de son nouveau contrat. S’il rejoint le club lombard d’ici au 31 janvier, le champion du monde 2018 s’engagera pour deux ans et demi avec le club milanais.

Il reste désormais le plus difficile, à savoir trouver un accord pour un transfert entre l’Inter et Chelsea, qui se montre très gourmand et réclame pratiquement 10 ME pour un joueur qui sera libre dans six mois, et ne joue quasiment jamais avec les Blues.