Mercato : 600 millions d'euros et Messi défie Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a fait le choix financier de rejoindre l’Arabie Saoudite. Un chemin que pourrait suivre un certain Lionel Messi…

Peu utilisé par Erik Ten Hag à Manchester United durant la première partie de saison, Cristiano Ronaldo a plié les voiles lors du mercato hivernal et a rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite à la surprise générale. Ce transfert a étonné tout le monde mais lorsque les détails financiers de ce deal ont été dévoilés, les observateurs du football ont finalement compris pourquoi Cristiano Ronaldo avait fait ce choix. Et pour cause, CR7 va percevoir 400 millions d’euros en Arabie Saoudite, dont la moitié pour promouvoir la candidature du royaume pour la Coupe du monde 2030. Un sacré pactole pour Cristiano Ronaldo, qui pourrait néanmoins voir ce contrat en or être pulvérisé par un certain Lionel Messi dans les semaines à venir. Et pour cause, en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, l’international argentin suscite la convoitise d’Al Hilal.

L'Arabie Saoudite le convoite, Lionel Messi fixe ses exigences

Pour l’heure, Lionel Messi ne se ferme aucune porte pour la suite de sa carrière et envisage aussi bien de prolonger au Paris Saint-Germain, de revenir au FC Barcelone ou de rejoindre une destination plus exotique à l’instar de Miami ou de l’Arabie Saoudite. A priori, le choix saoudien arrive en dernière position dans l’ordre des préférences de Lionel Messi et de son entourage… sauf si le club saoudien d’Al Hilal fait sauter la banque avec un salaire encore jamais vu dans l’histoire du football mondial.

A en croire les informations d’El Chiringuito, le clan Lionel Messi a fixé ses exigences auprès du club saoudien et elles sont à peine croyables. En effet, la star du Paris Saint-Germain réclame un contrat en or avec un salaire XXL estimé à 600 millions d’euros pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Le média espagnol ne précise pas les modalités contractuelles et la répartition de cette somme vertigineuse mais nul doute qu’un tel contrat ferait exploser en vol celui de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Même en Arabie Saoudite, l’éternelle rivalité entre les deux stars du football mondial pourrait ainsi se poursuivre, avec là aussi le risque que Lionel Messi surpasse son glorieux rival.