Messi a laissé des Ballons d’Or à Cristiano Ronaldo

Par Eric Bethsy

Septuple Ballon d’Or, Lionel Messi aurait pu en remporter davantage selon Patrice Evra. Le Français estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne s’est pas totalement impliqué dans sa carrière. Ou du moins pas autant que Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Inutile de poser la question à Patrice Evra. Le Français, ami et ancien coéquipier du Portugais à Manchester United, l’a toujours considéré comme le meilleur joueur au monde. Certains diront que l’ex-capitaine des Bleus manque forcément d’objectivité lorsqu'il évoque le buteur d'Al-Nassr. Il n’empêche que « Ton Pat » a fait un aveu sur l’attaquant du Paris Saint-Germain. Selon lui, le septuple Ballon d’Or en aurait remporté beaucoup d’autres s’il avait suivi l’exemple de CR7.

« Je veux expliquer pourquoi je choisis Ronaldo à chaque fois. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, c'est parce que je suis amoureux de son éthique de travail, a confié Patrice Evra aux côtés de Rio Ferdinand sur la chaîne YouTube Five. J'ai l'impression que Messi, Dieu lui a juste donné un talent et lui a dit : "va jouer avec ces enfants". Et Cristiano a dû travailler pour ça. Même s'il avait le talent, il a dû travailler. Si Messi avait la même éthique de travail que Ronaldo, il aurait probablement 15 Ballons d’Or aujourd’hui. »

Evra comprend les pro-Messi

« Je suis amoureux des gens qui travaillent dur, c'est pourquoi j'ai choisi Ronaldo plutôt que Messi, a insisté le consultant. Je sais qu'après la Coupe du monde, les gens disent que Messi est le GOAT. Mais Ronaldo est à un autre niveau. Je ne veux pas les comparer. Si quelqu'un choisit Messi, je serai d'accord avec lui. On a une préférence différente, une opinion différente. Mais on devrait être heureux et reconnaissant. On a joué avec ces joueurs et on les voit, ils jouent encore. Il n'y a pas de mauvaise réponse. » Preuve qu'un fan de Cristiano Ronaldo peut aussi admirer Lionel Messi.