Mercato : 60 ME pour Varane, Chelsea et Tuchel valident

Dans : Mercato.

En fin de contrat et pas certain de prolonger à Chelsea, Thiago Silva pourrait être remplacé par Raphaël Varane, dont le profil plaît énormément à Thomas Tuchel.

Entre César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Kurt Zouma ou encore Thiago Silva, Thomas Tuchel est plus que bien fourni au poste de défenseur à Chelsea. Pourtant, les Blues pourraient rapidement devoir recruter à ce poste. En fin de contrat en juin prochain, O'Monstro n'a pour le moment pas prolongé et rien n'indique que cela sera le cas. L'ancien coach du PSG a installé une défense à trois et devra trouver un patron en cas de départ du Brésilien. Et cette perle rare, il pourrait la trouver du côté de Madrid. En effet, si l'on en croit les informations de BILD, le défenseur français plaît énormément à Thomas Tuchel qui en fait même sa priorité pour succéder à Thiago Silva.

Varane sacrifié pour Mbappé ?

Arrivé à Madrid en 2011, Raphaël Varane a tout gagné avec le Real (4 Ligue des Champions, 3 Liga...) et pourrait avoir envie d'un nouveau challenge. S'il n'a pour l'heure rien décidé, sa situation contractuelle rend le dossier compliqué. Lié avec la Casa Blanca jusqu'en juin 2022, il doit prolonger ou être vendu, pour éviter qu'il ne parte libre l'été prochain. Absent (tout comme Sergio Ramos) lors de la semaine décisive du Real Madrid face à Liverpool et au Barça, il a pu assister aux prestations XXL de Nacho et Militao. Désormais convaincu par ses joker de luxe, Florentino Pérez pourrait se laisser tenter par une vente de Varane contre environ 60 millions d'euros. Cette somme serait alors investie pour financer l'arrivée de Kylian Mbappé, priorité numéro un du Real à l'heure actuelle devant Erling Haaland. Pour succéder à Varane, les noms de Pau Torres ou Jules Koundé ont un temps été évoqués. Mais que Thomas Tuchel se méfie, il sera loin d'être seul sur le dossier, puisque Manchester United suit le champion du monde depuis de nombreuses saisons maintenant, et rêve de l'associer à Harry Maguire. Le PSG est également attentif à la situation du joueur, même si un tel transfert paraît moins probable.