Mercato : 50ME pour Icardi, 60ME pour Osimhen, un prix scandaleux ?

Dans : Mercato.

Le transfert de Victor Osimhen de Lille à Naples devrait être officialisé cette semaine. Pour un agent italien, le prix payé par le Napoli est totalement dingue.

Sauf énorme retournement de situation, Victor Osimhen va s’engager dans les prochains jours avec Naples moyennant un transfert qui devrait dépasser les 60ME, sans toutefois atteindre les 80ME récemment évoqués. Pour la formation italienne il s’agit d’un investissement record pour obtenir du LOSC qu’il accepte de vendre l’attaquant international nigérian de 21 ans. Et en Serie A nombreux sont ceux qui se demandent quelle mouche a pu piquer Aurelio de Laurentiis pour qu’il accepte de dépenser autant pour Victor Osimhen. Invité de Radio Marte, Sabatino Durante, célèbre agent de joueurs, il a notamment fait venir Ronaldo à l’Inter en 1997 ou plus récemment Luka Modric au Real Madrid, avoue ne pas comprendre les raisons qui ont poussé Naples à miser plus de 60ME sur l’attaquant lillois.

« Victor Osimhen, je le connais depuis cinq ans (…) Il a besoin d'espace pour prendre de la vitesse et doit grandir tactiquement. Le montant dépensé par Naples me paraît pourtant absurde, c'est 60ME quand même ! Ce n'est pas encore un champion, même s’il a un profil pour le devenir. Il a un an et demi de professionnalisme dans un championnat pas trop important comme la Ligue 1. Si je me dis que Mauro Icardi a été vendu pour 50ME au PSG, quelque chose ne va pas avec ce transfert pour Naples », a confié un Sabatino Durante dubitatif sur le prix payé par Naples.