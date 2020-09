Mercato : 20 ME de Chelsea, Rennes dans le doute

Dans : Mercato.

Club pour le moment le plus ambitieux sur le marché des transferts, Chelsea compte bien continuer à frapper de grands coups en ce mois de septembre.

En attaque, Kai Havertz est toujours courtisé, et une offre de près de 80 ME serait en préparation pour convaincre Leverkusen de lâcher la pépite allemande. De quoi devenir le joueur le plus cher jamais recruté par les Blues, devant Kepa. Le gardien espagnol n’inspire plus confiance à Frank Lampard, qui aura beaucoup de mal à s’en défaire. Néanmoins, même si Kepa ne devait pas partir, l’idée est de faire venir un portier capable de le concurrencer. Et les Blues ont clairement ciblé Edouard Mendy. Le portier rennais, très solide dans tous les domaines, a convaincu Chelsea de monter son offre.

Après une première tentative à 17 ME bonus compris, le club londonien vient de proposer 20 ME selon le Daily Mirror. Un montant copieux pour le gardien franco-sénégalais acheté 4 ME à Reims il y a seulement un an pour remplacer Koubek. Mais pour le moment, comme le narre L’Equipe, Rennes affirme n’avoir reçu aucune offre réelle, et n'a pas prévu de laisser partir son dernier rempart. Il reste à savoir quelle sera la réponse du club breton si jamais une proposition à 20 ME devait réellement tomber dans les prochaines semaines. De quoi relancer l’intérêt pour Alphonse Areola, même si le PSG est plus demandeur d’un transfert que d’un prêt pour son gardien champion du monde.