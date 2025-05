Mercato ‍: 14 joueurs à zéro euro vont affoler le marché en 2025

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été lors du marché des transferts, pas mal de belles affaires seront à faire. De très gros noms sont en effet en fin de contrat et attendent un nouveau projet pour continuer leur carrière.

Dans quelques jours s'ouvrira le marché des transferts estival. Un moment toujours très attendu par les fans et observateurs du monde du football. Surtout que dans quelques semaines à peine, de très gros calibres sont libres de s'engager où ils le souhaitent. En Ligue 1, certains clubs pourraient notamment en profiter pour tenter leur chance. On peut penser au PSG mais aussi à l'Olympique de Marseille, qui sera présent la saison prochaine en Ligue des champions. Ces dernières heures, le média ESPN a fait le point sur les principaux joueurs qui sont en fin de contrat dans leur club respectif.

Des affaires XXL à faire cet été lors du mercato

On peut en effet citer : Trent Alexander-Arnold (Liverpool, fortement pressenti pour signer au Real Madrid), Jonathan David (Lille, a des touches en Premier League et Serie A), Cristiano Ronaldo (Al-Nasser, pourrait signer à Al-Hilal ou Botafogo), Leo Messi (Inter Miami, en négociations pour continuer l'aventure en Floride), Leroy Sané (Bayern Munich, sur le départ et courtisé par Liverpool et Arsenal), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, sur le point de rejoindre le Bayern Munich), Angel Gomes (LOSC, courtisé en Premier League et par l'OM), Kevin De Bruyne (Manchester City, désiré par la MLS mais également le Napoli), Ola Aina (Nottingham Forest), Tyrick Mitchell (Crystal Palace, apprécié par l'AC Milan, l'Atlético Madrid, Manchester City et Tottenham), Thomas Partey (Arsenal, pourrait rejoindre le Barça), Sergio Reguilón (Tottenham, le FC Séville et la Real Sociedad sont sur les rangs), Dominic Calvert-Lewin (Everton, Man United et Chelsea l'apprécient) ou encore Marco Verratti (Al-Arabi, pourrait retourner en Europe).