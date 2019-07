Mercato : 10 ME pour Boufal, Nice dit banco et grille l'OM !

Dans : Mercato, OGCN, OM, Ligue 1.

Il y a de cela quelques semaines, un intérêt très prononcé d’Andoni Zubizarreta pour le milieu offensif marocain Sofiane Boufal fuitait dans les médias. A la recherche d’un ailier gauche afin de remplacer Lucas Ocampos, transféré à Séville contre 15 ME, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille ciblait l’ancien Lillois de longue date. Mais à en croire L’Equipe, cette piste va bientôt appartenir au passé pour le club phocéen puisque le média indique que c’est Nice qui est tout proche de rafler la mise dans ce dossier avec une offre avoisinant les 10 ME réclamés par Southampton.

« Validées par le futur propriétaire de l'OGCN, les négociations avec Southampton devraient très vite aboutir à une indemnité de transfert d'environ 10 M€. Le joueur serait également d'accord pour rejoindre le club niçois et un accord contractuel pourrait intervenir avant la fin de la semaine » indique le média, qui précise par ailleurs que Nice pourrait rapidement s’offrir un second renfort de choix en attaque avec le jeune prometteur Alexis Claude-Maurice, de Lorient. « Destiné à perdre Allan Saint-Maximin cet été, l'OGCN devrait d'ailleurs s'activer pour boucler, dans les prochaines semaines, d'autres renforts pour son attaque. Le club azuréen espère ainsi toujours attirer Alexis Claude-Maurice (21 ans), le très convoité milieu offensif de Lorient. Nice est d'ailleurs toujours bien placé dans ce dossier » peut-on lire. Là aussi, il s’agit d’un dossier qui devrait se régler aux alentours de 10 ME. Des clubs anglais suivent également le Lorientais…