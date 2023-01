Mbappé et Bellingham au PSG, le Real Madrid panique

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a clairement fait de Jude Bellingham sa priorité pour l'été prochain. Néanmoins, l'Anglais de Dortmund est aussi sur les tablettes de Liverpool voire du PSG. Les Parisiens font vraiment peur aux Madrilènes, encore traumatisés par leur échec avec Kylian Mbappé.

Un talent hors-normes et une maturité exceptionnelle pour ses 19 ans, Jude Bellingham apparaît comme l'un des tout grands de demain. Le jeune milieu anglais du Borussia Dortmund sera l'une des attractions du prochain mercato estival après trois années remplies en Allemagne et une coupe du monde 2022 de belle facture. Avec deux ans de contrat restants, Bellingham va favoriser une explosion des prix au mercato. Il serait étonnant de le voir partir pour moins de 100 millions d'euros. Seuls les gros calibres européens seront de la partie dans ce dossier, dont bien évidemment le Real Madrid.

Le PSG, une menace pour le Real sur Bellingham ?

A l'instar de Kylian Mbappé en 2022, les Merengues font de Jude Bellingham leur priorité pour l'été 2023. L'Anglais doit venir apporter du sang-frais au milieu, prenant la suite de Luka Modric et de Toni Kroos. Dans le club madrilène, on reste optimiste sur la réussite de l'opération. Le principal rival officiellement se nomme Liverpool, mais El Nacional précise que le Real Madrid n'en a pas peur puisque Bellingham rechignerait à revenir en Angleterre selon eux. Par contre, selon le quotidien catalan, un autre nom rend inquiets les dirigeants : le Paris Saint-Germain.

⚽ Al Madrid se li podria escapar el principal objectiu del mercat, com va passar l'any passat amb Mbappé https://t.co/3kKEjAmr8H — ElNacional.cat (@elnacionalcat) January 28, 2023

En effet, à Madrid, on estime que le PSG va se lancer à l'assaut de Jude Bellingham l'été prochain et, avec ses moyens financiers, va mettre des bâtons dans les roues madrilènes. Une crainte qui se base sur les propos élogieux tenus par Nasser Al-Khelaifi envers Bellingham sur Sky Sports pendant le Mondial 2022. « Quel joueur ! Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », avait-il lâché en décembre dernier.

De quoi faire encore du PSG la bête noire désignée du Real Madrid au mercato, les deux clubs étant régulièrement face à face ces dernières saisons, et pas seulement sportivement en Ligue des champions. Le dossier Kylian Mbappé a en effet empoisonné l'atmosphère entre les dirigeants parisiens et ceux des Merengue, notamment l'été dernier lorsque contre toute attente la star française du Paris Saint-Germain avait déchiré l'offre madrilène afin de prolonger avec le club de la capitale. Si encore une fois le PSG arrachait la signature de Jude Bellingham, nul doute que la rage anti-Paris pourrait encore grandir à Madrid. Mais ça, Nasser Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar ne s'en soucient pas trop.