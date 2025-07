Mbappé connait un secret qui va faire rager le PSG

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Le Real Madrid a de toute urgence besoin de recruter un nouveau défenseur central et a jeté son dévolu sur Ibrahima Konaté. Aussi dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'international français a confirmé à Kylian Mbappé où il rêve de jouer.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Real Madrid doit renforcer son arrière-garde. Les matchs de la Coupe du monde des clubs ont été l'occasion pour Xabi Alonso de prendre la température et d'identifier les besoins. Le seul match réellement compliqué aura été celui face au Paris Saint-Germain, aussi le seul où Dean Huijsen n'était pas présent sur la feuille de match à cause d'une suspension. Dans l'optique d'instaurer son système à 3 défenseurs, l'entraineur madrilène a plus que jamais besoin de renforts au poste de défenseur central. Rapidement, la piste menant à Ibrahima Konaté a pris de l'ampleur. S'il devait initialement attendre la fin de son contrat en juin 2026 pour venir gratuitement au Real Madrid, le défenseur de Liverpool a glissé à Kylian Mbappé le nom du club avec lequel il souhaite s'engager.

Ibrahima Konaté spoil Kylian Mbappé

PSG : Ibrahima Konaté a recalé Luis Enrique ! https://t.co/URRHkjCBfl — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

La situation contractuelle d'Ibrahima Konaté interpelle. Si Liverpool compte tout faire pour qu'il prolonge son contrat, l'international français a d'autres plans. Selon les révélations de Defensa Central, le natif de de Paris a fait savoir à Kylian Mbappé, son ami et coéquipier en sélection, qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre un autre club que le Real Madrid. Son plan personnel est de signer après la fin de son contrat, au 1er juillet 2026. Une volonté qui s'inscrit dans le plan initial des Madrilènes. Mais face à l'urgence d'un recrutement en défense centrale, le board merengue a l'intention d'accélérer le processus. À la demande de Xabi Alonso, Ibrahima Konaté pourrait signer dès cet été. En tout cas, tout porte à croire que le Real Madrid sera son prochain club, que ce soit en 2025 ou en 2026. Et c'est le PSG qui risque d'en faire les frais, Nasser Al-Khelaïfi ayant toujours la volonté de recruter les plus prometteurs des internationaux français.