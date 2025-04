Manchester se bat pour une cible du PSG

Cette saison, les deux clubs de Manchester ont grandement déçu en Premier League et le rendement de leurs gardiens n'y est pas étranger. Pour solutionner ce problème, les deux rivaux misent sur Diogo Costa. Manchester City a démarré les enchères.

Plus que jamais dans le football moderne, les grandes équipes ne peuvent se permettre d'aligner un gardien faible pour atteindre leurs objectifs. Les deux clubs de Manchester en ont fait l'amère expérience cette saison. Ederson a vécu sa pire année depuis son arrivée chez les Citizens en 2017. Mais que dire d'André Onana ? Le Camerounais a rarement montré un niveau satisfaisant chez les Red Devils, encaissant beaucoup de buts et commettant énormément d'erreurs. Les deux rivaux mancuniens vont profiter du prochain mercato estival pour mettre la main sur un dernier rempart fiable.

Manchester United et Manchester City pensent au même homme pour l'avenir, le Portugais Diogo Costa. Le gardien de Porto s'est affirmé comme une valeur sûre en Europe ces dernières saisons, devenant le titulaire indiscutable en sélection portugaise. Selon le site Caughtoffside, les Citizens ont accéléré dans ce dossier crucial alors que Costa est aussi suivi par le PSG en cas de départ de Donnarumma. Le média révèle que le champion d'Angleterre en titre donne 40 millions d'euros à Porto pour lui chiper son capitaine.

