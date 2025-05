Man United annonce un mercato bleu blanc rouge

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Manchester United a vécu une saison cataclysmique sans trophée, ni qualification européenne. Ruben Amorim doit quasiment tout reconstruire. En attaque, il mise sur deux joueurs français pour marquer des buts.

Les Red Devils ont vraiment vécu un enfer cette saison. 15e de Premier League, Manchester United a perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Old Trafford ne verra donc aucun match européen la saison prochaine. Un désastre logique tant le jeu mancunien a été catastrophique pendant de nombreux mois. Le onze est à revoir et Ruben Amorim se met déjà au travail. Le manager portugais cravache pour finaliser le transfert du Brésilien Matheus Cunha. Néanmoins, le joueur de Wolverhampton doit être épaulé par de sérieux renforts en attaque

Kolo Muani et Mateta dans le viseur de Man United

Selon les journalistes Danny Rust et Dean Jones, Manchester United veut au moins un buteur français. En effet, les deux joueurs ciblés au poste d'attaquant sont Randal Kolo Muani et Jean-Philippe Mateta. Le premier ne sera pas retenu par le PSG après un prêt mitigé à la Juventus. Kolo Muani n'a plus d'avenir à Paris à cause d'un secteur offensif éblouissant en son absence. Mais, sa cote reste intacte à l'étranger grâce à ses performances remarquées en Equipe de France.

Exclusive: Manchester United are eyeing Randal Kolo Muani and Jean-Philippe Mateta as their search for fresh firepower continues. Written by @Danny_Rust10 & @DeanJonesSoccer https://t.co/M0IW0WP0dW — GiveMeSport (@GiveMeSport) May 30, 2025

Quand on parle de Français qui brille en Angleterre, on ne peut ignorer Jean-Philippe Mateta. L'ancien lyonnais a réalisé une nouvelle saison solide à Crystal Palace, conclue par un succès en Cup. Amorim voudrait récupérer les deux joueurs français en même temps. Ils ont des profils différents mais complémentaires avec le puissant Mateta et le rapide Kolo Muani. Ils prendraient la place du duo Hojlund-Zirkzee, jugé décevant à Manchester. La vraie problématique sera financière. Crystal Palace et le PSG ne veulent pas brader leur attaquant. Manchester United doit pourtant réduire la voilure sans Ligue des champions au programme.