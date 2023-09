Man City assomme le PSG pour une pépite allemande

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A seulement 20 ans, Florian Wirtz est le nouveau prodige du football allemand que l'Europe s'arrache. Le joueur du Bayer Leverkusen provoque une bagarre entre les poids lourds du football européen. Manchester City semble être le plus déterminé d'entre eux.

Qui a dit que les joueurs allemands ne valaient rien ? Même si la Mannschaft est dans une zone de turbulences ces derniers mois, elle possède encore quelques joyaux en son sein. Le plus prometteur est Florian Wirtz, 20 ans. Le jeune meneur de jeu du Bayer Leverkusen est déjà un homme clé de son club et il le sera sans doute bientôt en sélection nationale. De quoi faire fantasmer les gros clubs européens, séduits par ses capacités techniques et son sens du but. Le Real Madrid s'est déjà positionné cet été mais il prévoit de passer sérieusement à l'attaque l'été prochain. Cela risque d'être trop tard selon Ekrem Konur.

Man City veut mettre 80 ME sur Wirtz dès janvier

Le journaliste spécialiste du mercato confirme sur X la forte concurrence sur le dossier Wirtz : le Real Madrid, le PSG et Manchester City sont les plus entreprenants. Toutefois, ce sont les Citizens qui sont les plus motivés et les plus pressés pour signer le talentueux joueur allemand. Dès janvier prochain, ils prévoient d'envoyer un chèque colossal pour faire plier le Bayer Leverkusen.

💣#EXCL• Real Madrid,PSG and Manchester City are all following the development of Leverkusen`s young midfielder Florian Wirtz and Manchester City is planning to make an offer in the January window of €80m.

« Le Real Madrid, le PSG et Manchester City suivent tous le développement du jeune milieu de terrain de Leverkusen, Florian Wirtz, et Manchester City prévoit de faire une offre de 80 millions d'euros dans la fenêtre de janvier », écrit Ekrem Konur sur X. Une sacrée mise de départ pour des enchères qui pourraient atteindre des sommets très haut rapidement. Le prix à payer pour posséder un prodige comme Florian Wirtz et surtout battre psychologiquement les rivaux européens.