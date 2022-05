Lutte OM-ASM pour ce crack à 20 millions d'euros

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM et l'AS Monaco sont au coude-à-coude pour une place sur le podium cette saison en Ligue 1. Les deux clubs sudistes sont également à la lutte concernant un jeune crack de Bundesliga, Evan Ndicka.

L'OM est un club des plus ambitieux en cette fin de saison. Les hommes de Jorge Sampaoli visent une place sur le podium et un titre en Conference League. Du côté de l'AS Monaco, on réalise une fin de saison tonitruante avec sept succès consécutifs en Ligue 1. De quoi recoller au wagon de tête et n'être plus qu'à trois petits points de l'OM, deuxième au classement. Le classement final des deux clubs rivaux jouera sur leur prochain mercato afin d'attirer les meilleurs joueurs possibles. Et outre le domaine sportif, OM et ASM se disputent un crack français, Evan Ndicka. Mais ils ne sont pas les seuls sur les rangs.

Ndicka, attraction du prochain mercato estival

Evan Ndicka in the Bundesliga this season:



☑️29 games

☑️4 goals

☑️4 assists

☑️48 passes per 90

☑️83% pass accuracy

☑️1.9 tackles won per 90

☑️1.5 interceptions per 90

☑️4.4 clearances per 90

☑️60% of all duels won



22 years of age. A modern LCB worth a lot of money! pic.twitter.com/1xuifmYGXp — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) April 25, 2022

A seulement 22 ans, Evan Ndicka est l'un des défenseurs centraux les plus courtisés d'Europe. S'il n'a pas eu forcément sa chance du côté de l'AJ Auxerre, le Franco-Camerounais fait le bonheur de Francfort depuis 2018, avec qui il disputé 135 matchs. En Bundesliga, les performances du jeune Ndicka ne passent pas inaperçues. En fin de contrat à l'Eintracht en 2023, le défenseur n'a pas l'intention de prolonger son bail selon la presse allemande. Son club en demandera environ 20 millions d'euros cet été pour le céder. Un prix abordable qui attire pas mal d'équipes, comme l'OM et l'ASM. Le club phocéen perdra dans les prochaines semaines Alvaro, Boubacar Kamara et les avenirs de Duje Caletar-Car et de William Saliba sont incertains. Selon Bild, Pablo Longoria veut donc tenter sa chance dans ce dossier, lui qui a d'ores et déjà bouclé la venue de Samuel Gigot. Du côté de l'AS Monaco, on ferait tout simplement d'Evan Ndicka le remplaçant de Benoît Badiashile, courtisé par Newcastle. Newcastle qui est également intéressé par... Ndicka, tout comme le PSG.