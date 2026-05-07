L'OL et l'OM prennent une claque de Luis Henrique

En difficulté à l'Inter Milan, Luis Henrique pourrait s'en aller cet été. Plusieurs clubs européens dont Lyon et Marseille le convoitent au mercato. L'ailier brésilien est sorti du silence pour clamer son amour aux Nerazzuri.

Sauver le soldat Luis Henrique, plusieurs clubs européens s'en sont donnés la mission cet été. Parmi eux, il y a l' Olympique Lyonnais et l' Olympique de Marseille . Vendu 23 millions d'euros par les Phocéens à l'Inter Milan l'été dernier, l'ailier brésilien déçoit énormément en Italie. Il est loin du niveau attendu par le tout nouveau champion d'Italie. Les rumeurs sur sa vente se multiplient à quelques semaines du prochain mercato. Outre les deux Olympiques français, Besiktas est très intéressé. Ces prétendants ne sont pas effrayés par les difficultés de Luis Henrique cette saison.

Luis Henrique veut rester à Milan

Du côté de Lyon, on a besoin de son profil vif et technique alors que plusieurs ventes sont programmées en attaque. Malick Fofana notamment pourrait laisser un vide sur les ailes. A Marseille, le chamboulement sera sans doute plus important sans Ligue des champions à disputer. Luis Henrique connaît déjà la maison où il avait énormément progressé avant son départ pour l'Italie. Les dirigeants phocéens y voient un gros atout dans ce dossier. La réponse de leur ancien joueur a été très fraiche.

Globo Esporte, Luis Henrique s'est montré insensible aux projets lyonnais et marseillais. Il ne veut que l'Inter la saison prochaine. « Je suis dans l'un des plus grands clubs du monde et je n'ai aucune raison de partir. Je sens la confiance du club et de mes coéquipiers et je veux rester », a t-il lâché en interview. Son ambition est louable mais elle pourrait lui coûter son rêve de Seleçao. Luis Henrique va devoir s'installer durablement à l'Inter pour rejoindre la sélection brésilienne. Une tâche plus complexe chez les Nerazzuri qu'à l' Interrogé par le média brésilien, Luis Henrique s'est montré insensible aux projets lyonnais et marseillais. Il ne veut que l'Inter la saison prochaine. «», a t-il lâché en interview. Son ambition est louable mais elle pourrait lui coûter son rêve de Seleçao. Luis Henrique va devoir s'installer durablement à l'Inter pour rejoindre la sélection brésilienne. Une tâche plus complexe chez les Nerazzuri qu'à l' OL ou l' OM