Liverpool a trouvé le remplaçant d'Alexander-Arnold pour 35 ME

Liverpool n'aura pas mis longtemps avant de compenser le départ de Trent Alexander-Arnold. Alors que le latéral droit anglais va partir libre au Real Madrid, Jeremie Frimpong va prendre sa place chez les Reds. Selon Fabrizio Romano, le club anglais a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour le transfert du Néerlandais. Liverpool va payer la clause libératoire fixée à 35 millions d'euros par la formation de Bundesliga. Frimpong va signer cinq ans chez les Reds selon le journaliste italien.

