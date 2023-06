Lionel Messi privé d'Arabie Saoudite par Apple et Adidas ‍?

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Lionel Messi en a fini avec sa carrière parisienne. Mais on ne sait toujours pas où le champion du monde argentin jouera la saison prochaine. Pour empêcher la Pulga de signer en Arabie Saoudite, un club regroupe ses forces.

Lionel Messi a joué ses dernières minutes sous le maillot du PSG samedi soir contre Clermont. Et l’histoire retiendra que c’est sous les sifflets que la légende du football a quitté le Parc des Princes après deux saisons durant lesquelles le septuple Ballon d’Or aura surtout eu l’occasion de bien préparer le Mondial au Qatar. A 35 ans, Leo Messi n’a cependant pas l’intention de ranger ses crampons au placard et de prendre sa retraite. Et désormais, c'est du côté de l’Arabie Saoudite que la carrière de la star argentine pourrait se poursuivre, moyennant 1 milliard d’euros pour deux ans. Le FC Barcelone, qui a multiplié les déclarations d’amour à destination de Messi, ne réussira pas à le faire revenir, deux ans après l’avoir viré sans ménagement. Cependant, face à l’offre démentielle des Saoudiens, l’Inter Miami regroupe ses forces et pense pouvoir faire changer d’avis le joueur argentin et sa famille.

Lionel Messi partenaire de marques de prestige

The offer from Inter Miami arrived weeks ago. Less money and more complex deal than Saudi Arabia's and it includes intertwined deals with big brands like Apple and Adidas. These are the two prominent offers. No formal offer from FC Barcelona, despite the fact he would seriously… https://t.co/HVa5by6eNE — Guillem Balague (@GuillemBalague) June 4, 2023

Journaliste pour différents médias anglais, et auteur d’une biographie de Lionel Messi, Guillem Balague annonce que le club de Major League Soccer a bossé sur une proposition avec de prestigieux partenaires, laquelle a été soumise au clan Messi. « L'offre de l'Inter Miami est arrivée il y a des semaines. Il y a moins d'argent et l’accord plus complexe que celui de l'Arabie saoudite. Mais il comprend des accords liés avec de grandes marques comme Apple et Adidas. Ce sont les deux offres phares. Il n’y a aucune offre formelle du FC Barcelone, malgré le fait que le Barça l'envisagerait sérieusement. À mes yeux, cette option d’un retour de Messi est maintenant impossible », a confié le journaliste.

Apple et Adidas auront cependant fort à faire pour détourner Lionel Messi de l'Arabie Saoudite. Et l'atout majeur de l'Inter Miami sera surtout la famille du joueur argentin. Antonella Messi, l'épouse de la star du foot, adore cette ville et son ambiance, de quoi forcément donner un atout de poids au club de David Beckham. Entre une montagne d'or et un tas d'or, l'ancien joueur du PSG va devoir choisir.