Lionel Messi à Paris, Cristiano Ronaldo sous le choc !

Dans : Mercato.

Jorge Mendes a proposé plusieurs fois à Leonardo de s'offrir Cristiano Ronaldo, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain a toujours dit non à l'agent de CR7. Alors quand ce dernier a appris que Lionel Messi signait au PSG, son humeur n'était pas badine.

Le hasard du calendrier était plus étonnant puisque dimanche soir, le FC Barcelone recevait la Juventus dans le cadre d’un match de gala. Il y a quelques jours, cette rencontre devait célébrer les retrouvailles de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, mais si CR7 était bien au rendez-vous, ce n’était pas le cas de la Pulga, et on sait pourquoi. Dans l’attente de son transfert définitif au PSG, Messi était tranquillement chez lui et n’a pas assisté à la facile victoire du Barça contre le club italien (3-0). Ce lundi, le quotidien sportif espagnol AS explique que du côté de Cristiano Ronaldo, la signature imminente de son éternel rival au Paris Saint-Germain est vécue comme un vrai camouflet à lui et son agent. Depuis des mois, l’international portugais cherche une porte de sortie de la Juventus, et pour l’accueillir, CR7 pensait au club de la capitale. Jorge Mendes, son super-agent avait fait savoir à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi que Cristiano Ronaldo était prêt à écouter une offre de Paris.

Alors, quand il a pris connaissance de la venue de Lionel Messi au PSG, le joueur de la Juventus a modérément apprécié cet événement. « Jusqu'à jeudi après-midi, le Portugais était le candidat numéro un pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, mais avec Messi libre de tout contrat la donne a changé. Faire signer la Pulga et le joueur portais semble impossible, et l’ancien joueur du Real Madrid, qui continue de penser aux Merengue, voit alors le désir qu'il exprime à son entourage depuis des mois, à savoir quitter la Juventus, devenir encore plus compliqué », explique Mirko Calemme, journaliste du quotidien sportif. En attendant, et après la défaite de la Juventus à Barcelone, Cristiano Ronaldo a fait comme si de rien n'était, lançant ce lundi sur les réseaux sociaux un « keep working » qui en dit long sur sa motivation permanente. CR7 est probablement touché, mais certainement pas coulé.