Leverkusen insiste, Rennes augmente le prix pour Kalimuendo

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec Rennes, Arnaud Kalimuendo est sur le départ. Le Français de 23 ans est très convoité au mercato, notamment par le Bayer Leverkusen. Cela oblige le Stade Rennais à augmenter son prix.

Dans la liste des meilleurs attaquants de Ligue 1, les observateurs ne sont pas nombreux à citer Arnaud Kalimuendo en premier. Le buteur français a pourtant fini troisième du classement des buteurs en Ligue 1 cette saison (17 buts) derrière le duo Ousmane Dembélé-Mason Greenwood. International espoirs aux 33 sélections, l'ancien parisien paye sans doute le fait de ne pas être appelé en Equipe de France A pour le moment. Cependant, son talent est certain et les clubs étrangers ne s'y trompent pas. Le Stade Rennais voit le prix de son attaquant grimper au fil des jours.

Les médias annonçaient sa vente à 30 ME il y a quelques jours encore. Selon le journaliste Ekrem Konur sur X, le tarif monte désormais à 35 millions d'euros au moins. Cela s'explique d'abord par le pressing du Bayer Leverkusen dans ce dossier. Le champion d'Allemagne 2024 fait de Kalimuendo la priorité de son mercato dans le domaine offensif surtout avec les nombreux départs attendus cet été. Le Bayer devra être très généreux car la concurrence est plus fournie que jamais.

