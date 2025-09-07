Les dernières très bonnes pioches du mercato ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Si le mercato estival est officiellement fermé depuis la fin du mois d'août, certains clubs sont toujours à l'affût pour se renforcer. Pour cela, il faudra se tourner vers les joueurs actuellement libres de tout contrat.

Le marché des transferts est toujours un moment attendu par les fans et observateurs de football. Cet été, les mouvements auront été nombreux. En Ligue 1, des équipes comme Monaco, Strasbourg, Lyon ou l'OM ont été particulièrement actives. Certains de ces clubs pourraient décider de frapper encore pour se renforcer. Mais il faudra aller chercher dorénavant des joueurs libres de tout contrat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que des bons coups sont à faire au vu des noms présents sur la liste des footballeurs sans aucun contrat à l'heure actuelle.

Des belles opérations à faire

Ces dernières heures, Footballtransfers.com a notamment fait un point sur la liste des plus grands joueurs étant libres. On peut retrouver des joueurs très intéressants et expérimentés comme : Takehiro Tomiyasu, Josh Brownhill, Sergio Reguilon, Hakim Ziyech, Christian Eriksen, Josh Dasilva, Emmanuel Dennis, Jamal Lewis, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Patrick Bamford, Juan Bernat, Giacomo Bonaventura ou encore Miralem Pjanic. Reste à savoir si des clubs de Ligue 1 sauteront le pas et feront une offre à l'un ou plusieurs de ces joueurs. Quid notamment du Paris Saint-Germain, qui doit malheureusement déplorer les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. On sait Luis Enrique exigeant sur les éléments qui viennent renforcer son effectif. Mais compte tenu des derniers événements, les champions d'Europe pourraient bien revoir leur position et décider de passer à l'action. Réponse dans les prochaines semaines pour le Paris Saint-Germain, qui aura été bien discret cet été au mercato avec pour seules arrivées Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.