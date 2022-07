Le transfert qui fait trembler Rennes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Rennes se fait à nouveau attaquer par un club anglais avec le forcing d’Everton pour le métronome Benjamin Bourigeaud.

Désormais considéré comme un candidat crédible au podium en Ligue 1 chaque saison, le Stade Rennais se sait attendu. Le mercato est un véritable danger car certains joueurs ont totalement explosé la saison passée. Très régulier en défense, Nayef Aguerd a traversé la Manche pour rejoindre West Ham. Une belle vente mais qu’il va falloir compenser pour le club breton. Le départ d’un autre cadre serait difficile à digérer, surtout qu’il s’agit d’un joueur emblématique en la personne de Benjamin Bourigeaud. Passeur comme buteur, récupérateur comme organisateur, l’ancien du RC Lens n’a plus qu’un an de contrat, et il séduit de nombreux clubs européens.

Une offre à 20 millions d'euros ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

Les formations allemandes se sont renseignées à son sujet en début d’été, mais c’est désormais Everton qui fait le forcing. Le média italien TMW annonce que les Toffees sont en pole dans ce dossier, également suivi par la Fiorentina. Le joueur de 28 ans sent que c’est l’année ou jamais pour changer d’air, et une belle offre d’Everton pourrait lui faire tourner la tête. Les recruteurs étrangers ont bien vu ses statistiques de premier choix en Ligue 1 sur ces dernières saisons, et une offre de 20 millions d’euros pourrait arriver sur le bureau de Florian Maurice dans les prochains jours. De quoi provoquer un départ qui serait difficile à digérer pour Bruno Génésio comme pour les supporters bretons ? Ce ne serait en tout cas pas une surprise pour un joueur qui ne souhaite pas discuter d’une prolongation, et rêve haut et fort d’une première aventure à l’étranger. Il reste à savoir si ce sera pour cet été avec un beau transfert, ou pour le suivant en étant libre.