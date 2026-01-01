Gabon : Le gouverment vire le staff et Aubameyang

Après l'élimination du Gabon dans la CAN 2025, le gouvernement a décidé de prendre des mesures radicales. Nul doute que la FIFA va mettre son nez dans ce dossier.

Action, réaction. Dans la foulée de l'élimination du Gabon, le ministre des Sports gabonais est intervenu à la télévision pour annoncer des décisions pour le moins radicales. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères lors de la Coupe d'Afrique des Nations, et considérant les comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs le gouvernement appelle la fédération gabonaise de football a prendre ses responsabilités », a clairement fait savoir Simplice-Désiré Mamboula. Une décision brutale et qui a visiblement choqué au Gabon, au point même que cette déclaration a été effacée des réseaux sociaux.

Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », a fait savoir, via les réseaux sociaux, l'attaquant vedette de l' La défaite 3-2 face à la Côte d'Ivoire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le Gabon. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a déjà quitté sa sélection pour rejoindre l'Olympique de Marseille, n'est pas tendre. «», a fait savoir, via les réseaux sociaux, l'attaquant vedette de l' OM et de l'équipe du Gabon. Une réaction qui marque peut-être le début de la fin pour la carrière internationale de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel avait rejoint blessé son équipe nationale pour cette CAN. Mais, avant même le dernier match face aux Ivoiriens, le sélectionneur gabonais avait décidé de se passer de PEA et de le remettre à disposition de l'OM contre qui Thierry Mouyouma avait eu des mots sévères.

En effet, les dirigeants marseillais n'avaient pas apprécié que Pierre-Emerick Aubameyang avait débuté la CAN très rapidement alors qu'il avait rejoint sa sélection avec une blessure légère. Et, ils l'avaient fait savoir, ce que Thierry Mouyouma n'avait pas du tout apprécié. Reste à savoir ce que la FIFA va dire, l'instance mondiale du football détestant que les gouvernements se mêlent de la vie des équipes nationales.