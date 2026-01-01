Officiel : Chelsea vire Enzo Maresca

Malheureusement pour Enzo Maresca, la tendance s’est confirmée. L’Italien n’est plus le manager de Chelsea qui a officialisé son départ ce jeudi.

La presse anglaise redoutait leur séparation en raison de désaccords entre le coach et ses dirigeants. Les Blues, actuels cinquièmes de Premier League, ont pourtant remporté la Ligue Europa Conférence et le Mondial des clubs la saison dernière. Insuffisant aux yeux de la direction qui n’a pas communiqué sur l’identité de son prochain entraîneur. D’après les récentes rumeurs, le Strasbourgeois Liam Rosenior fait partie des pistes étudiées.