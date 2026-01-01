Donnarumma annule son mariage pour son autre amour

Gianluigi Donnarumma devait se marier avec sa compagne l'été prochain. Néanmoins, le gardien de Manchester City a tout annulé. Cette volte-face n'est pas liée à des dissensions au sein du couple mais plutôt aux rêves de Mondial du portier italien.

L'été est la période idéale pour organiser son mariage, sauf peut-être quand on est footballeur international. En effet, difficile d'être présent à la cérémonie alors qu'on se trouve à 5000 kilomètres de là. En 2026, les joueurs de 48 pays différents se retrouveront sur le sol américain pour la Coupe du monde . Les principales sélections mondiales sont assurées d'y être...à une exception près : l'Italie. La Squadra Azzurra doit passer par les barrages européens en mars prochain pour se qualifier et rejoindre le groupe B (Canada, Qatar, Suisse).

Donnarumma se prépare pour l'Amérique

Les Italiens devront négocier deux matchs avec la réception de l'Irlande du Nord avant un déplacement au Pays de Galles ou en Bosnie. Un programme loin d'être évident pour une sélection fragile dans le jeu. Pourtant, un joueur est convaincu d'aller aux Etats-Unis. Il s'agit de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de Manchester City a déjà annulé le mariage avec sa compagne Alessia Elefante prévu l'été prochain en prévision du tournoi. Hors de question pour lui de rater une nouvelle fois le Mondial, lui qui ne l'a jamais disputé dans sa carrière.

« Dans quelques mois, il y aura une phase délicate avec l’équipe nationale, à laquelle il tient énormément. Cet été, il voulait se marier mais il a tout reporté parce qu’il y a d’abord l’engagement avec l’Italie. Il veut rester concentré sur le moment présent et pense seulement à son club et à la Nazionale, car il veut de toutes ses forces aller à la Coupe du monde », a révélé son agent Enzo Raiola à Radio Sportiva. Les hommes de Gennaro Gattuso n'ont pas intérêt à se rater en mars sous peine de provoquer une lune de miel assez fraîche entre les deux futurs époux.