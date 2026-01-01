liam rosenior pour remplacer patrick vieira a strasbourg iconsport 177170 0018 378691
Liam Rosenior

Rosenior sur le banc de Chelsea dès dimanche contre Manchester City ?

Premier League01 janv. , 11:30
parClaude Dautel
Les événements s'accélèrent à Chelsea, et le départ d'Enzo Maresca pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Le nom de l'entraîneur de Strasbourg circule de plus en plus du côté de Stamford Bridge.
Depuis le nul de Chelsea contre Bournemouth, les rumeurs s'intensifiaient au sujet de l'avenir d'Enzo Maresca, l'entraîneur italien des Blues. Mais, ce 1ᵉʳ janvier, plusieurs médias anglais annoncent qu'une décision va être prise dans la journée par les dirigeants de Chelsea. Ces derniers ne sont plus convaincus que Maresca est l'homme de la situation, et Sky Sports précise qu'il est désormais probable que le technicien italien ne sera pas sur le banc de Chelsea pour le très attendu déplacement de dimanche prochain à l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. Même si le club londonien a gagné le Mondial des Clubs l'été dernier, la cinquième place actuelle au classement de Premier League, avec une victoire en sept matchs.

Chelsea décroche en Premier League

Pour remplacer Enzo Maresca, les regards se tournent unanimement vers Liam Rosenior, l'actuel entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Les médias anglais pensent que l'équipe alsacienne, qui fait partie de la galaxie BlueCo, va laisser partir son entraîneur afin qu'il rejoigne immédiatement Chelsea. Le Guardian précise que « Rosenior a fait forte impression à Strasbourg, club partenaire de Chelsea, même si sa nomination éventuelle dépendra de la capacité de son employeur actuel à lui trouver un remplaçant de qualité dès maintenant. » Le jeu de chaises musicales pourrait donc rapidement se mettre en action, avec un nom qui circule également du côté de Strasbourg pour éventuellement succéder à Liam Rosenior. C'est évidemment celui de Franck Haise, qui vient de quitter l'OGC Nice.
En attendant, l'annonce de Chelsea n'est pas encore tombée. Cependant, cela doit s'agiter dans les bureaux du club anglais, et probablement aussi dans ceux de Strasbourg. Et cela même si cette idée de faire venir Liam Rosenior avait déjà été évoquée ces derniers jours. 2026 commence sur les chapeaux de roue chez BlueCo.
