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Enzo Fernandez

Le PSG offre une superstar au Real Madrid

Mercato21 mars , 8:00
parMehdi Lunay
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La claque subie face au PSG par Chelsea est sans doute celle de trop pour Enzo Fernandez. Le milieu argentin veut rejoindre un club plus huppé l'été prochain. Le Real Madrid a supplanté Paris et tient désormais la corde pour l'accueillir.
Quand on est champion du monde en titre, impossible d'accepter que son club prenne 8-2 en score cumulé sur un huitième de finale de Ligue des champions. Enzo Fernandez a vécu cette mésaventure avec Chelsea contre le Paris Saint-Germain. De quoi relancer les rumeurs de son départ l'été prochain. La colère froide qu'il a exprimée après le match retour mardi confirme cette théorie. Reste à savoir où atterrira le milieu de terrain argentin.

Le Real est favori pour Enzo Fernandez

Le nom du PSG avait filtré dans les médias européens il y a quelques semaines. Cependant, le journal Le Parisien a refroidi tout le monde en excluant tout intérêt sérieux du club de la capitale. C'est un autre mastodonte européen qui tient la corde en la personne du Real Madrid. Le site espagnol Fichajes est formel et titre « Enzo Fernandez est sur le point de rejoindre le Real Madrid ! ». Les Merengue jugent que le vainqueur du Mondial 2022 peut vraiment renforcer leur milieu avec sa technique et son leadership.
La principale interrogation pour Florentino Perez est de financer le transfert du joueur au mercato. Fernandez est sous contrat jusqu'en 2032 avec Chelsea. Les Blues l'avaient acheté 121 millions d'euros à Benfica en 2023. Pour éviter de le racheter très cher, le Real Madrid envisage d'inclure plusieurs de ses joueurs dans la transaction. Les Londoniens risquent de devoir accepter cette offre. Le milieu argentin est plus motivé que jamais à l'idée de découvrir un nouveau projet. Et quoi de mieux que l'Espagne pour cet hispanophone avec son compatriote Franco Mastantuono à ses côtés ?
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Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

MDR article putaclic mais bon, donc avant QSI les clubs de L1 allaient régulièrement jusque dans le dernier carré de LDC et gagnaient même la coupe de temps en temps? Non, donc n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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