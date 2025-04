Le Real n'en veut plus, destination surprise pour Camavinga

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Même s'il a parfois peiné cette saison, Eduardo Camavinga reste une valeur sûre du Real Madrid. Le PSG rêve de s'offrir le jeune milieu français à l'avenir. Cependant, un autre géant européen presse encore plus le Real.

En 2021, le Real Madrid allait chercher Eduardo Camavinga à Rennes et il n'a pas eu à le regretter. Même s'il connaît parfois quelques trous d'air, le jeune milieu de 22 ans sait aussi se transformer en homme providentiel avec les Merengues. Ce fut le cas dimanche quand il a offert la victoire aux siens sur la pelouse d'Alaves avec un but. Le grand nombre de matchs déjà disputés dans sa jeune carrière ferait presque oublier qu'il possède une belle marge de progression. Le Paris Saint-Germain le sait bien, lui qui rêve de compléter son milieu de terrain avec l'international français. Mais, les Parisiens ne sont pas les plus actifs auprès de Camavinga.

Camavinga, priorité absolue du Bayern

Le Bayern Munich est le candidat numéro 1 au transfert de l'ancien rennais. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque les Bavarois avaient proposé 60 millions d'euros pour Camavinga il y a deux ans. Le Real Madrid avait refusé mais cela n'a pas découragé le leader de Bundesliga selon Todofichajes. Le site espagnol indique que le Bayern va « intensifier ses efforts » pour recruter le milieu français l'été prochain. Le club allemand considère Camavinga comme un élément clé avec sa polyvalence mais aussi sa jeunesse.

Le milieu de terrain est un sujet de préoccupation pour les Bavarois avec un duo de trentenaires Goretzka-Kimmich quelque peu vieillissant. Reste à convaincre le Real Madrid de céder son joueur. Le Bayern devra débourser bien plus de 60 millions d'euros pour parvenir à ses fins, ce qui ne le gênera pas puisqu'il a été capable de donner 95 millions d'euros à Tottenham pour Harry Kane en 2023. Les Allemands pourront aussi miser sur une certaine lassitude de Camavinga au Real Madrid. Le Français n'a pas toujours la confiance de Carlo Ancelotti, lequel va même jusqu'à le faire jouer au poste de latéral, peu apprécié du joueur.