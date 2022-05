Le Real Madrid tente une folie à 120 millions pour oublier Mbappé

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid va devoir oublier Kylian Mbappé et frapper fort pour rassurer ses fans au mercato. Florentino Pérez a déjà un plan en tête pour préparer l'avenir : Rafael Leao.

Le Real Madrid peut réaliser un joli doublé cette saison. Après la Liga, les Merengue comptent bien glaner la 14ème Ligue des champions de leur histoire samedi soir face à Liverpool au Stade de France. Ensuite, la direction madrilène pourra enfin se projeter à 100% sur son mercato estival. Un mercato qui a bien mal commencé avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025. Un énorme revers pour le Real Madrid, qui va devoir rassurer au plus vite ses supporters sur son pouvoir d'attractivité. Fort de nouvelles rentrées d'argent, grâce notamment aux recettes réalisées depuis la presque fin des travaux du Santiago-Bernabéu, le Real Madrid aura un joli budget sur le marché des transferts. Un joueur a particulièrement tapé dans l'oeil du board merengue : Rafael Leao.

Le Real Madrid prêt à faire une folie pour Leao

L'ancien du LOSC, âgé de 22 ans, se régale du côté de l'AC Milan, club avec lequel il vient d'être sacré champion d'Italie. Sur le plan personnel, le Portugais marche sur l'eau et a même été élu meilleur joueur de la saison en Serie A. Il faut dire qu'il a fini le dernier exercice en double-double avec 14 buts et 12 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui intéressent fortement certaines équipes européennes, comme le Real Madrid et... le PSG. Encore une fois, les deux clubs sont en compétition pour un joueur. Mais les Madrilènes comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour rafler la mise sur Rafael Leao. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid prépare une offre de 120 millions d'euros pour le Portugais. Un montant alléchant qui ne devrait cependant pas être suffisant pour convaincre Milan de lâcher son crack, malgré les bonnes relations entre les deux institutions. Le club lombard a fixé une clause à 150 millions pour Leao et a déjà entamé des discussions pour le prolonger avec un salaire de 5 millions d'euros à la clé. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid et peu de chances que les Merengue puissent se permettre de multiplier les échecs sur le marché des transferts, alors qu'on annonce également qu'Aurélien Tchouameni se rapprocherait... du PSG.