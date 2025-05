Le Real Madrid fait sa révolution, Arsenal tente le gros coup

Avec la nomination de Xabi Alonso, le Real Madrid se prépare à vivre un mercato très animé. Ce dont Arsenal souhaite profiter en tentant de rafler la mise dans le dossier de l’international brésilien Rodrygo.

Plutôt calme en matière de mercato ces dernières années, le Real Madrid a l’intention de briser les habitudes cet été. Le club merengue s’est déjà assuré la signature de Trent Alexander-Arnold, libre, en provenance de Liverpool. Le défenseur anglais pourrait être suivi par Dean Huijsen (Bournemouth) et par Álvaro Carreras (Benfica Lisbonne), avec qui les négociations sont très avancées. Dans le secteur offensif aussi, il pourrait y avoir quelques retouches. La preuve, Nico Williams est ciblé par le club de la Casa Blanca selon les informations de Marca. Une arrivée qui, si elle se confirmait, pourrait acter le départ à venir de Rodrygo.

🚨🆕 BREAKING | Understand Arsenal are now seriously considering a transfer for #Rodrygo!



Talks have begun behind the scenes. The 24-year-old is a potential departure candidate at Real Madrid.



It’s difficult but Arsenal are currently exploring all options for a possible… pic.twitter.com/oLDL1h0xeu