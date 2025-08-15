Le PSG enterre le rêve du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Le PSG a désormais très peu de chances de se lancer à corps perdu dans le dossier Rodrygo. Le match de mercredi soir et l'annonce qui a suivi a tout changé.

Le premier match de la saison du PSG a rebattu certaines cartes au sein de l’effectif du club de la capitale française. Il faut dire que des joueurs indésirables en début du mercato ont marqué de précieux points lors de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe mercredi. Face à Tottenham (2-2, 4-3 tab), les héros du match ont été Lee Kan-in et Gonçalo Ramos. Deux joueurs annoncés sur le départ mais qui ont finalement permis à Paris de remporter un nouveau trophée. Autant dire que Luis Enrique va offrir une vraie chance à ses sauveurs, et notamment à l’attaquant portugais.

Relégué derrière Ousmane Dembélé et d’autres joueurs offensifs, l’avant-centre de 24 ans envisage quand même de rester à Paris pour gratter du temps de jeu et pourquoi pas retrouver une place de titulaire. Ce non-départ de Ramos du PSG est une mauvaise nouvelle pour… le Real Madrid. Puisque d’après le site Defensa Central, le fait que Ramos reste à Paris enterre complètement le dossier Rodrygo.

Rodrygo parti pour rester au Real Madrid

🏢El técnico tiene decidido qué hacer con ambos jugadores, al menos en el corto plazohttps://t.co/OZosBiuO8L — Defensacentral.com (@defcentral) August 14, 2025

Devant potentiellement être la grosse vente de l’été à Madrid, l’attaquant brésilien n’a toujours pas bougé, et le fait que le PSG passe son tour, comme Liverpool ou Arsenal auparavant, montre que le Brésilien a maintenant de grandes chances de rester chez les Merengue. Plus le mercato avance et moins Rodrygo a des options, sachant aussi que Florentino Perez a sûrement placé la barre trop haute en demandant 100 millions d’euros pour lâcher son international brésilien.

D’ici au 31 août, des clubs comme Manchester City pourraient relancer la piste. Et si ce n’est pas le cas, Xabi Alonso sera content de garder Rodrygo, sachant que le nouveau coach du Real estime que le Brésilien pourra lui donner un sérieux coup de main dans certains matchs.