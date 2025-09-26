officiel rennes prolonge benjamin bourigeaud icon bap 270822 93 162 349453

Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide

Mercato26 sept. , 15:30
parEric Bethsy
Un peu plus d’un an après son départ, l’ancien Rennais Benjamin Bourigeaud ne semble pas totalement épanoui au Qatar. Le milieu français d’Al-Duhail a clairement ouvert la porte à un retour en Europe.
Ça parle sûrement français dans le vestiaire d’Al-Duhail. Sous les ordres de l’entraîneur Djamel Belmadi, l’effectif est notamment composé de joueurs francophones comme Marco Verratti, Youssouf Sabaly et Jean-Charles Castelletto. De quoi faciliter le quotidien de Benjamin Bourigeaud qui avait rejoint l’équipe qatarie à l’été 2024. Près d'un an plus tard, l’ancien Rennais ne semble pas totalement épanoui dans le pays du Golfe. Lui qui n’écarte pas un possible retour sur le Vieux Continent.

Bourigeaud prêt à revenir

« Si j'ambitionne de revenir en Europe ? Je ne me l’interdis pas, a répondu le milieu de 31 ans au quotidien Ouest-France. Le Qatar n’est pas un choix de fin de carrière, car je n’estime pas être en fin de carrière. Je ne me fixe aucune limite. J’ai encore deux ans de contrat, et on verra ce que l’avenir réserve, mais je me suis fait foi de tout faire pour garder mon niveau. Je continue de travailler énormément au quotidien, et j’ai gardé les mêmes références en datas (données) qu’en Europe, sur les distances parcourues ou l’intensité. » Sa réponse n’est pas vraiment une surprise sachant que Benjamin Bourigeaud avait choisi le Qatar par défaut.
« Malheureusement, je n’ai pas eu de propositions qui pouvaient m’intéresser en termes de projet, expliquait-il à Foot Mercato en juillet dernier. J’avais déjà passé la barre des 30 ans. Certains clubs que je visais n’étaient pas forcément ouverts à une arrivée parce qu’il fallait investir de l’argent. Tous les clubs qui pouvaient investir étaient forcément des grands clubs, mais les grands clubs aujourd’hui préfèrent prendre des joueurs plus jeunes pour avoir une plus-value derrière. J’avais passé la tranche d’âge qui pouvait me permettre d’atteindre ce niveau-là, même si j’étais à la recherche de ça à la base. » Autant dire qu’un club ambitieux en Europe, et pourquoi pas en Ligue 1, pourrait vite le convaincre.
Articles Recommandés
Pablo Barrios
PSG

Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern

ICONSPORT_270916_0424 (1)
OM

« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

ICONSPORT_264569_0060
OGC Nice

Nice prolonge sa pépite offensive

ICONSPORT_267306_0031
PSG

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Fil Info

16:30
Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern
16:00
« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur
15:04
Nice prolonge sa pépite offensive
15:00
« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole
14:30
OM : Roberto de Zerbi prépare une grosse surprise
14:00
Nantes : Mostafa Mohamed était dégoûté, il accuse
13:40
L'ASSE touchera un énorme pactole
13:20
Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone
13:00
L'OM champion de France, RMC calme le jeu

Derniers commentaires

Un arbitrage pro-OM, le capitaine du PSG s’indigne

Tu reves de l'Arabie Saoudite minable raté

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Il est juste frustré que le PSG a maintenant un palmarès bien plus fourni que le sien

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Que fais-tu ici à parler d'un autre club sur une page qui n'a aucun rapport avec ? Et à parler d'un truc totalement hors-sujet ? Tu cherches de l'attention ou juste à vour si tu peux foutre le bordel ?

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Et il a bien raison puisque c'est le projet à long terme et qu'ill'a annoncé depuis l'an dernier. Bon début avec Mbaye.

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Pas prendre de risque pour Marquinhos mais on nous a annoncé plusieurs semaines d'absence ?!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading