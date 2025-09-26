Le Qatar choisi par défaut, Bourigeaud appelle à l’aide

Un peu plus d’un an après son départ, l’ancien Rennais Benjamin Bourigeaud ne semble pas totalement épanoui au Qatar. Le milieu français d’Al-Duhail a clairement ouvert la porte à un retour en Europe.

Ça parle sûrement français dans le vestiaire d’Al-Duhail. Sous les ordres de l’entraîneur Djamel Belmadi, l’effectif est notamment composé de joueurs francophones comme Marco Verratti, Youssouf Sabaly et Jean-Charles Castelletto. De quoi faciliter le quotidien de Benjamin Bourigeaud qui avait rejoint l’équipe qatarie à l’été 2024. Près d'un an plus tard, l’ancien Rennais ne semble pas totalement épanoui dans le pays du Golfe. Lui qui n’écarte pas un possible retour sur le Vieux Continent.

Bourigeaud prêt à revenir

« Si j'ambitionne de revenir en Europe ? Je ne me l’interdis pas, a répondu le milieu de 31 ans au quotidien Ouest-France. Le Qatar n’est pas un choix de fin de carrière, car je n’estime pas être en fin de carrière. Je ne me fixe aucune limite. J’ai encore deux ans de contrat, et on verra ce que l’avenir réserve, mais je me suis fait foi de tout faire pour garder mon niveau. Je continue de travailler énormément au quotidien, et j’ai gardé les mêmes références en datas (données) qu’en Europe, sur les distances parcourues ou l’intensité. » Sa réponse n’est pas vraiment une surprise sachant que Benjamin Bourigeaud avait choisi le Qatar par défaut.

« Malheureusement, je n’ai pas eu de propositions qui pouvaient m’intéresser en termes de projet, expliquait-il à Foot Mercato en juillet dernier. J’avais déjà passé la barre des 30 ans. Certains clubs que je visais n’étaient pas forcément ouverts à une arrivée parce qu’il fallait investir de l’argent. Tous les clubs qui pouvaient investir étaient forcément des grands clubs, mais les grands clubs aujourd’hui préfèrent prendre des joueurs plus jeunes pour avoir une plus-value derrière. J’avais passé la tranche d’âge qui pouvait me permettre d’atteindre ce niveau-là, même si j’étais à la recherche de ça à la base. » Autant dire qu’un club ambitieux en Europe, et pourquoi pas en Ligue 1, pourrait vite le convaincre.