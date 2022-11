Le PSG se déchire pour Cristiano Ronaldo !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Cristiano Ronaldo n'est plus à Manchester United après sa dernière sortie médiatique. Le PSG est prêt à l'accueillir, même si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas du tout d'accord.

Avant le début de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a mis le feu à Manchester United, à la sélection portugaise et au mercato d’hiver. Ses déclarations tapageuses sur Manchester United, où il allume tout le club jusqu’aux propriétaires qu’il se plaint de ne jamais avoir rencontré, ont provoqué un ouragan au sein des Red Devils. Le club a déjà communiqué qu’il allait se pencher sur la question du comportement de sa star portugaise, avec de grosses sanctions possibles. Son avenir n’est d’ores et déjà plus à Old Trafford après cette sortie médiatique. ESPN affirme ainsi qu’Erik Ten Hag, attaqué directement par CR7, a fait savoir à son board qu’il ne voulait pas récupérer le joueur après la Coupe du monde, et qu’il devait d’une façon ou d’une autre s’en défaire, soit en le virant, soit en le vendant cet hiver.

Résultat, l’avenir de Cristiano Ronaldo est rapidement arrivé sur le devant de la table. Si son possible départ était murmuré depuis quelques semaines, il ne fait désormais guère de doute. Le Bayern Munich, annoncé comme un possible point de chute, a démenti toute volonté en ce sens, balayant notamment l’information qu’un rendez-vous avec Jorge Mendes avait déjà eu lieu tout récemment. Selon Bild, le club bavarois cherche bien un attaquant pour le mois de janvier avec la double confrontation face au PSG qui arrive, mais n’est pas intéressé par le quintuple Ballon d’Or.

Nasser dit oui, Campos dit non

En revanche, le Paris SG rejoint le camp des clubs intéressés, même si cela provoque un désaccord interne. En effet, Nasser Al-Khelaïfi estime que le coup est largement jouable de créer une véritable Dream Team en associant Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar à Cristiano Ronaldo. Une équipe qui fait rêver les gamers sur console, mais pas forcément le secteur sportif du PSG. En effet, selon le journaliste de Sky Sport Deutschland Florian Pettenberg, qui suit le dossier Cristiano Ronaldo de près, Luis Campos n’est pas du tout chaud pour une telle arrivée. Pour lui, s’il y a des recrutements à faire cet hiver, c’est dans le but de rajeunir l’équipe et d’en faire une formation capable d’être plus rapide dans le jeu. Ce que Cristiano Ronaldo ne peut plus apporter. Un désaccord qui sera forcément suivi de près, car Nasser Al-Khelaïfi reste le patron, et le dirigeant qatari apprécie énormément les stars du football.

Pour le moment, Cristiano Ronaldo est passé en mode Coupe du monde, et il ne se soucie pas de son avenir en club. Il se doute que plusieurs clubs vont venir aux renseignements, même si Chelsea a déjà fait savoir par son propriétaire Todd Boehly qu’il aimerait bien tenter sa chance dans ce dossier. C’est aussi le cas du Sporting Portugal, qui est éliminé de la Ligue des Champions, mais compte miser sur la fibre patriotique pour ramener CR7 à la maison. Sur le plan financier, par rapport à Chelsea et au PSG, le Sporting ne fait en tout cas pas le poids. Surtout que les Blues comme les Parisiens ont la Ligue des champions en ligne de mire pour ce qui devrait être l’un des grands dossiers du prochain mercato.