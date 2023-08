Le PSG rêvait de cette pépite, ce sera pour Brentford

Longtemps dans le viseur du Paris SG, Johan Bakayoko n’avait pas été autorisé à partir sans qu’un montant très élevé soit déposé. Le club de la capitale n’a jamais comblé les attentes du PSV Eindhoven. En revanche, Brentford est en train de réaliser cette performance puisque Fabrizio Romano annonce qu’une proposition à hauteur de 40 ME a été effectuée pour l’international belge de la part de la formation de Premier League. L’accord oral avec le club néerlandais serait tout proche d’être trouvé selon le spécialiste de mercato, pour qui l’approbation pour ce transfert est en bonne voie.

EXCLUSIVE: Brentford closing in on deal to sign top talent Johan Bakayoko from PSV Eindhoven! 🚨🔴🐝 #BrentfordFC



Understand official bid submitted today for total package up to €40m add-ons included plus sell-on clause for PSV.



Final details to be clarified before here we go. pic.twitter.com/Hj3RI3aMin