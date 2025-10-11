Le PSG, l’OM et l’OL alertés sur le nouveau Nuno Mendes

Pour sa première convocation en équipe de France Espoirs, Dayann Methalie a fait forte impression. Le latéral gauche de Toulouse a brillé contre les Îles Féroé. A tel point que des supporters de Paris, Lyon et Marseille l’ont rapidement imaginé sous leurs couleurs.

Quelques semaines après la vente de son jeune talent Jaydee Canvot, transféré à Crystal Palace pour 26,5 millions d’euros, Toulouse s’est trouvé une nouvelle pépite. Dayann Methalie est effectivement la révélation du début de saison des Violets. Depuis le début de l’exercice, le latéral gauche de 19 ans a disputé les sept matchs de son équipe, dont cinq en tant que titulaire. Son éclosion n’a pas échappé à Gérald Baticle qui l’a convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs

D. Methalie France • Âge 19 • Défenseur Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

C’est donc lors de sa première titularisation chez les Bleuets que Dayann Methalie s’est offert un doublé contre les Îles Féroé (6-0) vendredi. Son premier but, une frappe lointaine du droit, son mauvais pied, est presque aussi beau que le deuxième : un superbe enchaînement dans la surface adverse ! Le Toulousain n’a passé qu’une heure sur le terrain avant sa sortie au profit du Nantais Louis Leroux. Mais son temps de jeu a suffi pour impressionner les internautes sur les réseaux sociaux.

Les supporters du Téfécé n’ont pas caché leur fierté. Quant aux fans d’autres équipes comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, certains n’ont pas caché leur souhait de voir Dayann Methalie sous leurs couleurs. « Ce genre de talent doit être sur les tablettes de Paris », peut-on lire sur X, où un suiveur lyonnais a cru identifier le successeur de Nicolas Tagliafico, tandis qu’un Marseillais a interpellé le directeur sportif de son club. « Bonjour Medhi Benatia, tu connais Methalie de Toulouse ? », a interrogé cet internaute bien placé pour savoir que les dirigeants phocéens sont toujours à l'affût.