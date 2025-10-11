Methalie

Le PSG, l’OM et l’OL alertés sur le nouveau Nuno Mendes

Mercato11 oct. , 18:30
parEric Bethsy
0
Pour sa première convocation en équipe de France Espoirs, Dayann Methalie a fait forte impression. Le latéral gauche de Toulouse a brillé contre les Îles Féroé. A tel point que des supporters de Paris, Lyon et Marseille l’ont rapidement imaginé sous leurs couleurs.
Quelques semaines après la vente de son jeune talent Jaydee Canvot, transféré à Crystal Palace pour 26,5 millions d’euros, Toulouse s’est trouvé une nouvelle pépite. Dayann Methalie est effectivement la révélation du début de saison des Violets. Depuis le début de l’exercice, le latéral gauche de 19 ans a disputé les sept matchs de son équipe, dont cinq en tant que titulaire. Son éclosion n’a pas échappé à Gérald Baticle qui l’a convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs.
D. Methalie

D. Methalie

FranceFrance Âge 19 Défenseur

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
C’est donc lors de sa première titularisation chez les Bleuets que Dayann Methalie s’est offert un doublé contre les Îles Féroé (6-0) vendredi. Son premier but, une frappe lointaine du droit, son mauvais pied, est presque aussi beau que le deuxième : un superbe enchaînement dans la surface adverse ! Le Toulousain n’a passé qu’une heure sur le terrain avant sa sortie au profit du Nantais Louis Leroux. Mais son temps de jeu a suffi pour impressionner les internautes sur les réseaux sociaux.
Les supporters du Téfécé n’ont pas caché leur fierté. Quant aux fans d’autres équipes comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, certains n’ont pas caché leur souhait de voir Dayann Methalie sous leurs couleurs. « Ce genre de talent doit être sur les tablettes de Paris », peut-on lire sur X, où un suiveur lyonnais a cru identifier le successeur de Nicolas Tagliafico, tandis qu’un Marseillais a interpellé le directeur sportif de son club. « Bonjour Medhi Benatia, tu connais Methalie de Toulouse ? », a interrogé cet internaute bien placé pour savoir que les dirigeants phocéens sont toujours à l'affût.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270170_0132
ASSE

L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver

ICONSPORT_272593_0001
PSG

PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça

ICONSPORT_273378_0136
Equipe de France

EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé

ICONSPORT_272756_0237
OM

OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Fil Info

19:00
L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver
18:00
PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça
17:30
EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé
17:00
OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé
16:30
Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir
16:00
ASSE : Stassin met Rudi Garcia dans le dur
15:30
OL : Le terrible aveu de Michele Kang
15:00
Varane dévoile son combat, Dugarry explose de rire
14:30
EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial

Derniers commentaires

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

raison aussi pour fofana, quand j'annonçais apres 10min de jeu pour son 1er match contre Bergerac, qu'il serait vite indispensable. Ce qui fqit la difference ? ma lucudité

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

comme j'avais raison lorsque j'ai défendu Tolisso la 1ere saiso, ou que je disais que Niakhate etait un top joueur l'année passée, ou que avant qu'il signe a l'OL ja'annonçais que Mikau serait vendu 15M de plus dans un an

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

et oui, la suite nous a donnné raison, il est devenu international et a été vendu 20M un an plus tard. Ce n'est pas l'avis, de carrager, pote, du gardien remplaçant qui va nous faire changer d'avis

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Tout le monde adore ce club xDDD

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Thauvin a su revenir, fekir toujours porté disparu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading