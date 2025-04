Le PSG laisse Jonathan David à l’OM

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Jonathan David est libre cet été, mais les offres ne pleuvent pas pour le buteur du LOSC. S'il rêve du Barça, le PSG s'est retiré et déroule le tapis rouge à l'OM, qui est entré en contact avec lui.

Buteur confirmé du championnat de France, Jonathan David ne provoque pourtant pas une véritable marée de la part des clubs européens au mercato, peut-être pas convaincus par son style. Et pourtant, le Canadien sera libre en juin, il n’aura que 25 ans et il empile les saisons prolifiques. Son rêve est de rejoindre le FC Barcelone, mais le club catalan n’a pas donné signe de vie pour le moment. Sa gourmandise en vue de son futur contrat a de quoi freiner les premières approches, même si cela reste toujours moins cher qu’un transfert où il faut payer le joueur, et le club. Le LOSC a en tout cas renoncé à le prolonger, et les discussions peuvent donc débuter pour Jonathan David.

Le PSG se retire pour David

Le PSG était venu aux renseignements, confirme le compte PSGInside-Actus, mais Luis Campos et Luis Enrique se sont mis d’accord et n’iront pas plus loin. Visiblement, ce n’est pas le joueur recherché pour compenser le départ de plus en plus inévitable de Gonçalo Ramos au mois de juin. « Alors que le Paris Saint-Germain avait un temps envisagé de recruter l'attaquant canadien, le club de la capitale a finalement décidé de se retirer de la course, laissant le joueur libre de choisir sa prochaine destination », a fait savoir le compte spécialisé.

Une situation qui devient une aubaine pour l’OM, et une rencontre entre l’entourage du joueur et Mehdi Benatia a même déjà eu lieu. Marseille est donc une possibilité étudiée sérieusement, et pourrait même devenir un plan A si jamais le FC Barcelone ne bougeait pas prochainement. Ce serait une belle recrue pour l’OM, avec aucune indemnité de transfert à débourser, mais un joueur fiable, rôdé à la Ligue 1 et qui commence à avoir une belle expérience en Coupe d’Europe. Il faudra pour cela tout d’abord valider le billet en Ligue des Champions pour ce joueur qui approche doucement les 100 buts en Ligue 1 en seulement cinq saisons de disputées.