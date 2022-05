Le PSG et la Juve refroidis, Pogba exige un salaire démentiel

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba est ciblé par le PSG ainsi que par la Juventus Turin.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain a identifié Paul Pogba comme une potentielle recrue estivale. Libre à la fin de la saison, l’international français plait beaucoup au directeur sportif parisien Leonardo. Nasser Al-Khelaïfi a de son côté plus de doutes au sujet de Paul Pogba, lequel figure par ailleurs dans le viseur de la Juventus Turin. A en croire les informations de Goal Italia, le club italien est d’ailleurs le plus chaud dans le dossier Paul Pogba. Et pour preuve, la Juventus Turin a transmis une première offre à l’entourage de l’international français dans l’optique de la saison prochaine. Le média dévoile que la Juventus a proposé un contrat de trois ans à Paul Pogba d’une valeur de 7,5 millions d’euros par saison.

Une première offre de la Juve rejetée par Pogba ?

Une belle offre de la Juventus Turin qui prouve que la Vieille Dame souhaite absolument faire revenir Paul Pogba, cinq ans après son départ à Manchester United. Mais selon Goal Italia, cette offre ne sera pas suffisante pour convaincre le milieu de terrain de l’Equipe de France et ses agents, qui ont pris la relève de Mino Raiola. En effet, Paul Pogba réclamerait un salaire de 11 millions d’euros par saison. Autant dire que la Juventus Turin devra consentir un énorme effort financier pour convaincre Paul Pogba de signer. Néanmoins, « La Pioche » n’est pas fermée à l’idée de revenir dans son ancien club, bien au contraire. Le média affirme que Paul Pogba voit un retour à la Juventus Turin d’un très bon œil, d’autant qu’il entretient de très bonnes relations avec Massimiliano Allegri, qu’il a bien connu par le passé et qui savait l’utiliser parfaitement sur le terrain. Ce qui n’était clairement pas le cas des différents entraîneurs que Pogba a côtoyé à Manchester United. Reste maintenant à voir si la Juve mais aussi le PSG s’aligneront sur les requêtes XXL de l’international tricolore.