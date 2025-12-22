« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

En marquant contre Séville son 59e but en 2025, Kylian Mbappé a rejoint la marque établie par Cristiano Ronaldo en 2013. Mais, Daniel Riolo estime que tout cela ne veut rien dire.

Kylian Mbappé a tout fait pour marquer ce fameux but qui lui permettait de rejoindre CR7 dans l'histoire du Real Madrid. Et même si son équipe est sortie sous les sifflets contre Séville, le Kid de Bondy avait lui l'occasion de se réjouir puisqu'il a réussi son pari. L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid sort d'une année 2025 extraordinaire sur le plan individuel, mais il n'empêche que son équipe est dans le dur. Pour Daniel Riolo, ces fameux 59 buts marqués en douze mois ne veulent strictement rien dire. Aussi doué soit Kylian Mbappé, cela ne masque pas la réalité, à savoir que le Real Madrid n'est pas bon.

Un record en bois pour Mbappé ?

Se confiant au micro de RMC, Daniel Riolo a dit tout le mal qu'il pensait de ce genre de record. « On en est tellement à inventer des records, que là on parle d’une année civile, dont une moitié d’une saison et une moitié d’une autre saison. Bientôt, on va parler des tiers de saison, ou on va dire que c’est le meilleur buteur de l’histoire en janvier-février. De la même façon que le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile, je ne voyais pas ce que cela voulait dire, je ne comprends pas non plus ce que veut dire le record de Mbappé.

Et surtout que veut dire ce record quand ton équipe va mal et que tout le monde se fait siffler sauf toi. Tant mieux pour lui. Mais, ça veut dire quoi de mettre Mbappé en avant comme ça ? Il a fait tout le match pour marquer un but. Le match n’était pas bon et cela se termine avec cette image. Tant mieux pour lui si ça représente quelque chose pour lui, mais pour moi c’est du marketing. Là pour le coup, c’est pas mon football », explique Daniel Riolo.

Dans la même émission, Walid Acherchour a lui aussi mis le paquet en estimant que Kylian Mbappé avait, de manière abusive, tout fait pour marquer contre Séville, quitte à faire mal jouer le Real Madrid. Une attitude que le consultant de l'After Foot ne comprend absolument pas.