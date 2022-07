Le PSG attaqué en L1 au mercato, c'est possible

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après deux belles saisons à Lens, le jeune attaquant du PSG Arnaud Kalimuendo ne manque pas de prétendants. Leeds et Nice ont été les premiers à manifester un intérêt pour le joueur mais Rennes arrive en force sur le dossier.

Si le PSG peine à vendre certains éléments de son effectif, d'autres joueurs ont beaucoup plus de cote sur le marché des transferts. C'est le cas d'Arnaud Kalimuendo qui attire les regards en cette période de mercato estival. L'attaquant de 20 ans sort de deux belles saisons à Lens où il avait été prêté par le club parisien. Il a marqué 21 buts en 65 matches, faisant mal aux défenses de Ligue 1 avec ses qualités individuelles. De retour au PSG, il a été très intéressant lors des trois matches de préparation du PSG au Japon, inscrivant deux buts et montrant un bel état d'esprit.

Rennes discute avec le PSG pour Kalimuendo

Il n'en faut pas plus pour en faire une coqueluche de différents clubs. Leeds United et Nice ont été les premiers à s'intéresser à son cas. Mais, ils ont été refroidi par les exigences du PSG, lequel demande au moins 20 millions d'euros pour sa pépite offensive. Alors que ces deux acteurs sont en position d'attente pour le moment, Rennes est bien décidé à les doubler.

🔴 Rennes s’est manifesté très concrètement pour Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 au cours des derniers jours. Des échanges entre les deux parties ont eu lieu.



Nice et Leeds sont aussi intéressés par le joueur du PSG.



(@Tanziloic / L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 26, 2022

Selon les informations de l'Equipe, le club breton a entamé des discussions avec les Parisiens pour Arnaud Kalimuendo. Rennes serait déjà bien plus actif et avancé que ses rivaux dans le dossier. Solides financièrement, les Rennais pourraient ainsi compenser le départ de Mathys Tel au Bayern Munich et compléter leur ligne d'attaque déjà composée de Gaëtan Laborde ainsi que de Martin Terrier. Reste ensuite à convaincre un joueur qui semble motivé à faire son trou à Paris et qui peut compter sur la confiance de Christophe Galtier.