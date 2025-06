Le plan en or du PSG s'écroule, il ne jure que par Barcelone

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain prépare son dernier match de la phase de groupes de Coupe du monde des clubs face à Seattle. Le club de la capitale n'oublie pas son mercato. Mais face au FC Barcelone, Luis Campos a perdu un premier match pour un jeune de la Masia.

Luis Campos et Luis Enrique l’ont expliqué. Le Paris Saint-Germain cherche des jeunes profils afin de compléter un effectif déjà compétitif. Le club a remporté la Ligue des champions cette saison. Il est donc inutile de tout chambouler. Dans cette optique deux types de joueurs sont recherchés. En premier lieu, des éléments de complément capables d’étoffer la formation du technicien espagnol. De l’autre des jeunes joueurs à fort potentiel afin de préparer l’avenir. Et dans ce but, le PSG avait entamé des discussions avec le jeune Alexander Walton. Cependant, le média e-Noticies explique que le joueur a refusé l’offre et veut s’inscrire sur le long terme au sein du club catalan.

Alexander Walton veut poursuivre à Barcelone

🚨🚨✅ | L'arrière gauche anglais Alexander Walton (19 ans) est proche de renouveler son contrat avec Barcelone. Il jouera la saison prochaine avec l'équipe réserve.



(@sport) 🎖️ pic.twitter.com/njvmQDcjtc — Barça News (@BarcaNewsFRA) June 20, 2025

Toujours selon le média espagnol, le jeune latéral gauche de 19 ans a été convaincu par le secteur sportif du FC Barcelone de poursuivre son aventure au sein du club catalan. Cette saison, le jeune espagnol a remporté la Youth League avec le club champion d’Espagne en battant Trabzonspor (4-1). Alexander Walton s’était distingué lors du premier match de la compétition contre Monaco avec une passe décisive malgré une défaite 4-3. L’ancien joueur de Gava a donc refusé de découvrir l’hexagone pour s’épanouir du côté de la Catalogne. L’an prochain l’arrière gauche sera présent au sein de l’équipe réserve et pourrait prétendre à rentrer petit à petit dans la rotation d’Hansi Flick en équipe première.