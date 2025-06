Le Paris FC et Rennes craquent pour un ex du PSG

Dans : Mercato.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Idrissa Gana Gueye n'a toujours pas prolongé avec Everton. De quoi donner du grain à moudre au Stade Rennais et au Paris FC, lesquels entendent bien tenter leur chance jusqu'au bout.

La situation contractuelle d'Idrissa Gana Gueye inquiète particulièrement Everton. Les Toffees ont apprécié la contribution de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain au cours de la saison passée et espéraient pouvoir compter sur lui une année de plus. Son contrat prend fin le 30 juin prochain et une offre de prolongation d'un an plus une année en option est sur la table, mais l'international sénégalais n'a toujours pas pris sa décision. L'occasion rêvée pour le Stade Rennais et le Paris FC, tous les deux vivement intéressés par le joueur, de continuer à lui manifester leur intérêt.

Gueye, vers un retour en Ligue 1 ?

Comme l'indique Foot Mercato, Idrissa Gana Gueye fait patienter Everton alors que des discussions sont bien en cours avec les Toffees. Cherche-t-il un meilleur projet pour la fin de sa carrière ? Nos confrères indiquent que le Stade Rennais est désormais au duel avec le Paris FC pour tenter de le convaincre de signer librement une fois son contrat terminé. Habib Beye apprécie particulièrement son profil de joueur expérimenté, autant en sélection (121 capes) qu'en club.

Quant au Paris FC, les dirigeants franciliens pensaient que la piste était morte et enterrée puisqu'une prolongation à Everton se profilait. Sauf que le temps passe et l'occasion de frapper un premier très gros coup pour le retour du club de la capitale dans l'élite est de plus en plus ouverte. Reste désormais à savoir si le pensionnaire de Premier League parviendra ou non à le convaincre de prolonger. Le cas contraire, un avenir en Ligue 1 lui tend les bras.