Le mercato d'été bouleversé par un nouvel ogre

Cet hiver, l'Arabie saoudite a fait sensation en amenant Cristiano Ronaldo dans le club d'Al Nassr. Après CR7, on parle d'un intérêt des Saoudiens pour Messi. Mais, plus globalement, le Royaume veut recruter un bon nombre de joueurs européens l'été prochain.

Après les Emirats Arabes Unis et le Qatar, l'Europe du football va t-il devoir composer avec l'Arabie saoudite ? Longtemps discret au sujet du sport le plus populaire du monde et de son business, le Royaume commence à mettre les bouchées doubles. Le fonds d'investissement saoudien a racheté Newcastle en 2021, la Supercoupe d'Espagne s'est établi durablement à Riyad mais c'est cet hiver que le fait le plus important a eu lieu. Star planétaire du football, Cristiano Ronaldo a signé dans le club local d'Al Nassr pour deux années. Un nom qui a attiré les regards des journalistes du monde entier vers la Saudi Pro League. De quoi donner des idées aux dirigeants saoudiens.

Messi et 50 stars européennes, les Saoudiens déchainés

En effet, ils veulent désormais conclure la signature de Lionel Messi pour l'été prochain. La Pulga est en fin de contrat au PSG et le Royaume est prêt à tout pour l'attirer. Un contrat de 400 millions d'euros annuels l'attend pour rejoindre Al Hilal, le rival du club de Ronaldo Al Nassr. Toutefois, les Saoudiens ne veulent pas tout miser sur Messi. Ils visent une vraie colonie de joueurs européens. Selon le média ESPN, l'Arabie saoudite veut recruter 50 joueurs pour l'été prochain. Ces derniers évoluent en Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France ou Portugal. Un projet soutenu en haut lieu par le ministère des sports saoudien.

Mais, pas question de folies pour toutes ces recrues. Ceux-ci ne se verraient pas proposer des contrats astronomiques. Une source proche du pouvoir saoudien détaille la stratégie. « Ce ne sera pas comme le championnat chinois d'il y a quelques années. Il ne s'agit pas d'une stratégie consistant à injecter d'énormes sommes d'argent. L'Arabie saoudite est dans une période de transition rapide et le football est un sport de masse avec un public nombreux, comme l'a montré la Coupe du monde au Qatar, et l'ambition est de faire de la Saudi Pro League la meilleure de la région. Mais il ne s'agit pas d'essayer de signer les 50 meilleurs joueurs du monde. Il s'agit d'améliorer la qualité et le profil de la ligue et d'en faire la destination de premier choix en dehors des grandes ligues européennes », déclare cette source à ESPN. On murmure déjà les noms de joueurs en fin de contrat plus ou moins célèbres : Luka Modric, Karim Benzema, Roberto Firmino, Yerry Mina (Everton) ou Abdoulaye Doucouré (Everton). Cependant, pas sûr que tous veulent venir à n'importe quel prix...