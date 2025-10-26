Le meilleur buteur de Ligue 1 ciblé par l'AC Milan

Le RC Strasbourg réalise une très belle saison pour le moment. S'il y a bien un joueur qui impressionne pour le moment en Alsace, c'est Joachin Panichelli.

La Ligue 1 a une nouvelle pépite et elle évolue du côté du RC Strasbourg . Depuis le début de la saison, Joaquín Panichelli marche en effet sur l'eau avec la formation alsacienne. De quoi être le meilleur buteur de la Ligue 1 pour le moment. L'Argentin rêve en grand avec sa formation et aimerait beaucoup l'emmener le plus haut possible. Ses récentes prestations aident son club à franchir un cap mais suscite également la convoitise de certaines équipes européennes de renom.

Panichelli déjà sur le départ de Strasbourg ?

Selon les informations de Tuttosport, l'AC Milan pourrait même tenter sa chance pour recruter Joaquín Panichelli dès cet hiver ! La direction lombarde est totalement sous le charme du Strasbourgeois, qu'elle juge de grand talent. La formation italienne reste néanmoins consciente que faire signer Panichelli dans quelques semaines relève de la mission impossible. Raison pour laquelle l'AC Milan veut continuer surtout de suivre le développement de l'ancien joueur d'Alaves. Encore sous contrat avec le Racing jusqu'en juin 2030, Panichelli est pour le moment estimé à un peu plus de 10 millions d'euros. Mais ses récentes prestations pourraient faire grimper les enchères.

J. Panichelli Argentine • Âge 23 • Attaquant Europa Conference League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 8 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que Chelsea est également dans le coup pour tenter de le récupérer et ce, le plus rapidement possible. Et quand on connait les relations entre Strasbourg et le club londonien via BlueCo, on peut logiquement s'inquiéter pour les ambitions milanaises dans le dossier Panichelli. Mais on n'en est pas encore là et le jeune Argentin a encore le temps de se développer sous le maillot alsacien, d'autant qu'il a la confiance totale de son entraineur, Liam Rosenior, qui croit beaucoup en son potentiel au plus haut niveau.