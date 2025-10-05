Le mauvais coup de Luis Suarez au FC Barcelone

Le marché des défenseurs centraux va s’enflammer à l’approche du mercato. Plusieurs grands cadors européens sont à la recherche d’un nouveau taulier pour leur axe défensif. À ce jeu-là, Liverpool s’est trouvé un conseiller de choix en la personne de Luis Suarez.

Liverpool ne connaît pas encore les noms qui composeront sa charnière centrale l’an prochain en Premier League. Les Reds sont en pleines discussions avec Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat à l’été 2026 et il reste courtisé. Le Real Madrid souhaite attirer l’ancien joueur de Leipzig au sein de son effectif. La presse britannique évoque tout de même que la tendance est à la prolongation. Cependant, les Reds veulent rester prudents et cherchent un potentiel remplaçant. Une piste qui mène jusqu’à Barcelone. Une piste recommandée par un ancien de la maison, Luis Suarez

Suarez scout de luxe pour Liverpool

L’attaquant de 38 ans tente de jouer un rôle dans le mercato au sein du club anglais. Coéquipier de Ronald Araujo en sélection, l’ancien avant-centre du Barça a recommandé le défenseur central aux Reds. Cet été le média E-Noticies, a révélé que les deux joueurs ont échangé lors du mercato. Le média catalan précise que Luis Suarez a tenté de le convaincre de signer en Angleterre et que Liverpool met tout en œuvre pour le signer.

Cependant, ce dimanche, le média TeamTalk précise que les Reds sont encore intéressés par Ronald Araujo. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2031, le défenseur uruguayen est évalué à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. La presse britannique précise que Konaté reste la priorité du club de la Mersey. Mais le Real Madrid continue à mettre la pression. Si le défenseur français signe du côté de la capitale espagnole, Liverpool accélérera pour attirer Araujo. Et les Reds auront besoin de l’aide de Luis Suarez.