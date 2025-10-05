ICONSPORT_271785_0030

Le mauvais coup de Luis Suarez au FC Barcelone

Mercato05 oct. , 22:00
parNathan Hanini
0
Le marché des défenseurs centraux va s’enflammer à l’approche du mercato. Plusieurs grands cadors européens sont à la recherche d’un nouveau taulier pour leur axe défensif. À ce jeu-là, Liverpool s’est trouvé un conseiller de choix en la personne de Luis Suarez.
Liverpool ne connaît pas encore les noms qui composeront sa charnière centrale l’an prochain en Premier League. Les Reds sont en pleines discussions avec Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat à l’été 2026 et il reste courtisé. Le Real Madrid souhaite attirer l’ancien joueur de Leipzig au sein de son effectif. La presse britannique évoque tout de même que la tendance est à la prolongation. Cependant, les Reds veulent rester prudents et cherchent un potentiel remplaçant. Une piste qui mène jusqu’à Barcelone. Une piste recommandée par un ancien de la maison, Luis Suarez.

Suarez scout de luxe pour Liverpool

L’attaquant de 38 ans tente de jouer un rôle dans le mercato au sein du club anglais. Coéquipier de Ronald Araujo en sélection, l’ancien avant-centre du Barça a recommandé le défenseur central aux Reds. Cet été le média E-Noticies, a révélé que les deux joueurs ont échangé lors du mercato. Le média catalan précise que Luis Suarez a tenté de le convaincre de signer en Angleterre et que Liverpool met tout en œuvre pour le signer.
Cependant, ce dimanche, le média TeamTalk précise que les Reds sont encore intéressés par Ronald Araujo. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2031, le défenseur uruguayen est évalué à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. La presse britannique précise que Konaté reste la priorité du club de la Mersey. Mais le Real Madrid continue à mettre la pression. Si le défenseur français signe du côté de la capitale espagnole, Liverpool accélérera pour attirer Araujo. Et les Reds auront besoin de l’aide de Luis Suarez. 
R. Araújo da Silva

R. Araújo da Silva

UruguayUruguay Âge 26 Défenseur

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273039_0155
Kylian Mbappé

Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire

ICONSPORT_273050_0028
Serie A

L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus

ICONSPORT_273046_0043
Ligue 1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

ICONSPORT_272737_0109
Premier League

MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça

Fil Info

22:48
Lille-PSG : Kylian Mbappé mort de rire
22:48
L'AC Milan manque l'occasion de s'offrir la Juventus
22:37
Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader
22:30
MU : Amorim viré, Xavi n'attend que ça
21:30
EdF : Didier Deschamps, les clubs autorisés à envoyer leurs offres
21:00
OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme
20:30
Premier coup de gueule à l'OL
20:00
Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League
19:53
Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

OM : Il se faire cracher dessus à Marignane, le retournement de vestes est énorme

Quel titre !!! L'apéro du week-end fût long ...

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

On maintient le cap, toujours sans avoir bénéficié de préparation. Bravo à nos remplaçants pour ce bon point.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, tu veux jouer au professeur et bien sous irréprochable ou ne te plains pas du retour de bâton, l'arroseur arrosé, et oui.

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu connais les concepts de "titulaire" et "remplaçant" ou il faut qu'on te les explique ? Un mec qui sort du banc c'est un joueur de l'équipe B, voire C point. Si tu réfléchissais avant de l'ouvrir, tu aurais su que tes joueurs du banc seraient eux aussi titulaires dans quasi tous les clubs de L1

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

grrrr pas moi,tout ce qui a un rapport de pres avec lotin me donne des haut de coeur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading