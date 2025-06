Le Barça lâche 100ME pour trois joueurs

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Malgré des contraintes financières toujours importantes, le FC Barcelone a réussi une saison exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions et le sacre en Liga. L’objectif est à présent de réaliser des coups malins pour continuer à renforcer l’effectif d’Hansi Flick.

Vainqueur de la Liga en 2024-2025, le FC Barcelone s’est principalement appuyé sur son centre de formation pour revenir au sommet du football espagnol. Pau Cubarsi, Lamine Yamal ou encore Pedri ont largement contribué au sacre du club catalan, qui souhaite maintenir un niveau d’ambitions très élevé la saison prochaine. Pour cela, Hansi Flick souhaite apporter quelques retouches à son effectif. L’entraîneur allemand doit cependant s’adapter aux contraintes financières de son club, raison pour laquelle des coups malins doivent être réalisés par les dirigeants blaugrana.

Joan Garcia, Grimaldo et Williams vers le Barça ?

Ces derniers s’y affairent, si l’on en croit les informations du site Fichajes, qui explique que Barcelone pourrait utiliser une enveloppe globale de 100 millions d’euros pour acheter trois joueurs. Le média cite le gardien Joan Garcia de l’Espanyol Barcelone, dont le nom a également été évoqué au PSG et qui pourrait prendre la succession de Marc-André Ter Stegen la saison prochaine, l’Allemand étant lui poussé vers la sortie. La défense sera aussi un enjeu majeur du mercato pour Barcelone, qui aimerait s’offrir Alejandro Grimaldo, pour qui un départ du Bayer Leverkusen est envisagé.

Nico Williams swapped shirts with Cristiano at half-time 👕🤝 pic.twitter.com/11NZbLUpdy — 433 (@433) June 8, 2025

Enfin, et c’est moins une surprise, le club catalan rêve toujours de Nico Williams, longtemps ciblé l’été dernier et qui avait finalement pris la décision de rester à l’Athletic Bilbao. Dans le détail, le Barça pourrait payer 25 millions d’euros pour Joan Garcia, 15 millions d’euros pour Alejandro Grimaldo et 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour Nico Williams. Ces trois recrues permettraient au Barça de se renforcer à coup sûr sans pour autant se ruiner, d’autant que parallèlement, des départs sont également espérés. Ces dernières heures, on parle notamment d’un possible transfert de l’arrière gauche Gerard Martin vers Wolverhampton dans un deal qui pourrait rapporter entre 10 et 20 millions d’euros au champion d’Espagne.