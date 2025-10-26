Le Barça et Arsenal se disputent un Français de 15 ans

En 2025, les clubs européens n'attendent plus très longtemps pour recruter les jeunes pépites du continent. Nouvelle illustration à Montpellier où un attaquant de 15 ans enchaîne les buts et voit surgir Barcelone et Arsenal.

Moi, tu ne me parles pas d’âge », disait Kylian Mbappé comme un crédo pour l'ensemble de sa carrière. Cette célèbre phrase est appliquée on ne peut mieux par les gros clubs européens au mercato. Ils n'attendent plus pour sauter sur la moindre occasion, un peu partout dans le monde. Le FC Barcelone est passé maître dans ces recrutements, lui qui lance très tôt ses meilleurs atouts maison. En 2023, Lamine Yamal avait débuté en », disait Kylian Mbappé comme un crédo pour l'ensemble de sa carrière. Cette célèbre phrase est appliquée on ne peut mieux par les gros clubs européens au mercato. Ils n'attendent plus pour sauter sur la moindre occasion, un peu partout dans le monde. Le FC Barcelone est passé maître dans ces recrutements, lui qui lance très tôt ses meilleurs atouts maison. En 2023, Lamine Yamal avait débuté en Liga à seulement 15 ans. C'est l'âge de la prochaine cible des Catalans au mercato et elle se trouve en France, à Montpellier.

Laciné Megnan-Pavé affole l'Europe

Il s'agit de l'attaquant français Laciné Megnan-Pavé. L'adolescent fait forte impression au MHSC où il empile les buts avec l'équipe U17. La saison passée, il a inscrit 12 buts et a délivré 12 passes décisives en 24 matchs. Selon L'Equipe ainsi que le site espagnol Fichajes, le prodige est sur les tablettes du Barça. Mais, les Blaugrana n'ont pas la voie libre dans ce dossier. En effet, Arsenal convoite aussi le jeune Laciné Megnan-Pavé. La lutte est intense pour arracher l'accord du joueur et de son entourage dans les prochains mois.

Chacun des deux clubs promet d'intégrer rapidement le Français en professionnel après lui avoir fait finir sa formation chez les jeunes, notamment dans la célèbre Masia pour Barcelone. Reste à voir ce que décidera le joueur de 15 ans, très en avance sur les autres membres de sa génération. Pour l'instant, Laciné Megnan-Pavé ne se précipite pas et assure vouloir débuter en pro avec Montpellier voire « jouer la Ligue des champions » avec le MHSC. Toutefois, la pression va rester forte au mercato surtout avec son passage récent chez les U19 montpelliérains.