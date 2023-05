Le Barça doit vendre, Chelsea arrive en pigeon idéal

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone doit encore récupérer de l'argent cet été. Raphinha est clairement un des joueurs à vendre en priorité. Le Brésilien conserve une belle cote en Angleterre, à Newcastle et Chelsea notamment, de quoi faire grimper les prix en Catalogne.

Si le FC Barcelone a retrouvé de la sérénité sur le plan sportif avec un titre de champion d'Espagne presque en poche, ce n'est pas la même chanson sur le plan financier. Les Catalans restent sur la corde raide au niveau des comptes et de la masse salariale. Il faudra encore faire des économies cet été et vendre si possible des joueurs inutiles. Raphinha en fait clairement partie aux yeux de Joan Laporta. Même s'il n'est arrivé qu'en juillet dernier et qu'il est souvent titulaire, l'ancien rennais n'a pas le rendement suffisant pour le Barça. L'ailier brésilien a marqué dix buts en 45 matchs en Catalogne. Un bilan honorable mais décevant au vu du prix de son transfert : 58 millions d'euros dépensés à Leeds.

Le Barça réclame 60 millions d'euros pour Raphinha

Le Barça vise mieux l'été prochain, secrètement Lionel Messi mais plus concrètement des éléments comme Aubameyang, Vitor Roque (Atlético Paranaense) ou Rasmus Hojlund (Atalanta). Raphinha se voit donc pousser dehors avec ce besoin de récupérer de l'argent dans les esprits catalans. Joan Laporta veut même rembourser le transfert de Raphinha selon El Nacional. Le site catalan indique que le Barça attend 60 millions d'euros au minimum pour son joueur brésilien.

🚨 Xavi has decided that all three or Ansu Fati, Ferran Torres & Raphinha are NOT essential to FC Barcelona's project. @sport pic.twitter.com/whGrfTkB5W — Managing Barça (@ManagingBarca) May 11, 2023

Une somme importante que seule l'Angleterre peut atteindre. Cela tombe bien puisque, dans l'ancien championnat de Raphinha, deux poids lourds sont sur les rangs. L'ancien de Leeds est dans le viseur de Newcastle, potentiel qualifié en Ligue des champions, et d'un Chelsea en reconstruction. Avec les fonds saoudiens d'un côté et le très dépensier Todd Boehly de l'autre, le club catalan peut arriver à ses fins financièrement. De quoi donner une plus grande marge de manœuvre au mercato avec toujours Lionel Messi dans le viseur.