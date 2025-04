Le Barça aligne 50 ME pour cet ancien chouchou du PSG

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Moise Kean fait des petites merveilles depuis quelques mois maintenant du côté de la Fiorentina. L'ancien joueur du PSG pourrait d'ailleurs quitter la Viola l'été prochain pour rejoindre une grosse équipe européenne.

La Fiorentina peut jouir du talent de Moise Kean cette saison. Le club florentin donne beaucoup de confiance à l'ancien joueur de la Juve ou encore du PSG. A Florence, Kean se régale et a déjà trouvé le chemin des filets à 23 reprises depuis le début de la saison. De quoi bien évidemment attirer l'oeil des plus grands clubs européens, qui se verraient bien le recruter l'été prochain. En fin de contrat en juin 2029 avec la Viola, Kean pourrait demander un départ dans quelques mois si l'offre parfaite lui est faite. Que ce soit en Espagne ou en Angleterre, on veut tenter sa chance pour l'attaquant international italien.

Kean fait tourner pas mal de têtes en Europe

Selon les informations de Tuttosport, le Barça est d'ailleurs convaincu du talent de Moise Kean. Le club catalan veut notamment profiter du montant de sa clause libératoire, fixé à 50 millions d'euros et activable entre le 1er et le 15 juillet, pour boucler un deal rapidement. Ekrem Konur rajoute de son côté que beaucoup de formations de Premier League sont aussi sur les rangs pour rafler la mise. La Fiorentina devrait donc recevoir des offres alléchantes pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a fait beaucoup de chemin depuis son départ du club de la capitale. A noter que la Fio est encore en course cette saison pour un titre en Ligue Europa Conference et une place européenne via la Serie A. Les Florentins auront besoin du talent de Kean pour rêver plus grand et le laisser ensuite partir l'esprit tranquille.