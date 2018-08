LdC : Ruben Dias dans la liste de Benfica en C1, l'OL ne craint rien

Dans : Mercato, OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le club de Benfica a communiqué ce vendredi soir la liste de 25 joueurs transmise à l'UEFA pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions que le club portugais jouera les 7 et 14 août prochains contre Fenerbahçe.

Dans cette liste, on trouve Ruben Dias, le défenseur international portugais que Benfica est susceptible de vendre à l'Olympique Lyonnais d'ici la fin du mercato. Même s'il devrait disputer ces deux rencontres, cela n'empêchera pas Ruben Dias d'éventuellement jouer la phase de poules de Ligue des champions avec l'OL. Les règlements de l'UEFA différencient bien les joueurs inscrits sur cette fameuse liste lors des qualifications et des barrages, et ceux qui disputent réellement la Ligue des champions, dans la limite de trois joueurs. Autrement dit, Ruben Dias peut se qualifier pour la Ligue des champions avec Benfica mais ensuite la jouer avec Lyon s'il est transféré.